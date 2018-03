5 claves de los Oscar: Un premio fantástico y un Del Toro en forma

-Lelio cool, Daniela top: Los discursos de los Oscar y las presentaciones suelen tener mucho nervio y un porcentaje no menor de errores. En ese sentido, las palabras que ayer entregaron el director Sebastián Lelio y la actriz Daniela Vega fueron contra la regla de todo. el director chileno agradeció con una calma poco común, sin papelitos ni nada como ayuda memoria; Daniela Vega presentó una de las canciones nominadas con una elocuencia de profesionalismo a lo Hollywood, incluso intercalando una pregunta a la audiencia.

-The three amigos: Guillermo del Toro se unió ayer a sus compatriotas Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón en calidad de ganador del Oscar a Mejor Director. Antes Cuarón lo tenía por Gravedad e Iñárritu por Birdman y por El renacido. En Estados Unidos, Cuarón, Iñárritu y Del Toro son conocidos hace tiempo como “the three amigos” haciendo alusión a una vieja película ochentera con Steve Martin, Chevy Chase y Martin Short. Desde ayer los “three amigos” ostentan también estatuillas sin excepción de ninguno (Iñárritu además logró Mejor Película con Birdman) y Del Toro dejó de ser el “débil” del grupo. Su película La forma del agua fue la gran triunfadora en la noche de ayer, con cuatro premios, entre ellos Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

-La hora de Frances McDormand: Si es que hubo un premio altamente previsible en esta ceremonia, fuer aquel que llegó a manos de Frances McDormand,como Mejor Actriz. En el rol de la madre que busca redimir las injusticias en la película Tres anuncios por un crimen, McDormand no tenía rivales a la vista, aunque entre ellas estuviera Meryl Streeop (por The Post). Finalmente subió al escenario, recibió su Oscar y dio el discurso más emotivo de la noche, con una carga feminista a todo vuelo y pidiendo que se pararan todas las mujeres nominadas en esta oportunidad.

-Lady Bird sin premios: A Lady Bird, la película de Greta Gerwig nominada a cinco Oscar, ya le habían hecho un diagnóstico duro: la BBC, midiendo las votaciones del público en el portal Imdb y las preferencias de la críticas reunidasen el sitio Metacritic, estimó que era la cinta más sobrevalorada por los críticos en comparación a la aceptación del público. A la larga, no se llevó ningún reconocimiento (y eso que postulaba a Mejor Película, Actriz y Guión): ya se sabe que la Academia está compuesta mayormente por actores y es probable que sus votos se inclinen más hacia la sensibilidad del público que de los criticos.

-Steven Spielberg: Se sabía que este no iba a ser el Oscar de Steven Spielberg y es difícil que al director de Tiburón le falten reconocimientos a estas alturas de su vida. Aún así y a pesar de que su película The Post sólo postulaba a dos premios Oscar, no falta más de algún viudo de Spielberg al que le hubiera gustado verlo con otro Oscar en la mano.