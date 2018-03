Arte y música clásica, muy lejos del gran público

Menos de 10 días de vida lleva el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) y ya se pueden vislumbrar cuáles serán sus principales desafíos en materia de participación cultural. Una de las mayores deudas está con el sector de las artes visuales: un 53% dice nunca en su vida haber asistido a una exposición, mientras que sólo el 20,5% declara haber visitado un museo durante el último año.

Una situación similar prevalece en los espectáculos de danza, teatro y música clásica: cerca del 35% declara nunca haber asistido a una función teatral y el 75 % nunca ha ido a un concierto clásico. Durante el último año, un 21 % dice haber visto al menos una obra de danza y un 14% fue al teatro. Más por debajo se sitúa la asistencia relativa a circo (13,6%), música docta (6,1%) y ópera (1,9%).

Los datos son de la última Encuesta Nacional de Participación Cultural (ENPC), que contempló un total de 12.151 viviendas de 135 comunas representativas del país. Asimismo, se estudiaron 23 experiencias de agrupaciones artístico-culturales a lo largo del territorio, abarcando pueblos originarios, migrantes, adultos mayores, jóvenes y niños.

“El desafío ha sido ampliar la comprensión del fenómeno de la participación cultural”, comentó el martes el ministro Ernesto Ottone, tras hacer públicos los resultados. “Buscamos avanzar en la integración de los principios orientadores del recién creado Ministerio: diversidad y democracia cultural, reconocimiento a los pueblos indígenas y a las culturas territoriales y patrimonio cultural como bien público”.

Según el estudio, la actividad que ostentó el mayor nivel de participación durante el año fue la referente al cine con un 43% de convocatoria en salas, levemente inferior a las cifras de la encuesta anterior (2012), cuando superaba el 45%.

En el estudio destaca especialmente el alza de la asistencia a conciertos de música popular en vivo: si en 2012 registró un 25.8 %, en 2017 tuvo un 30% de asistencia.

Respecto a las visitas a parques nacionales u otros sitios patrimoniales naturales, un 28,7 % declara haberlos visitado. Mientras un 16,3% señaló haber asistido a edificios, barrios o sitios históricos en el último año.

En cuanto a la lectura, un 77,4 % dijo haber leído por al menos 15 minutos continuos en los últimos 12 meses y manifestaron hacerlo “porque me gusta” (40.3%) y “para aprender” (18.7 %). En tanto, un 39 % dice que leyó al menos un libro en el año, cifra inferior a 2012 (47 %).

Factores de asistencia

El estudio, realizado a mayores de 15 años, reafirma la importancia del grupo socioeconómico, la escolaridad y la edad como determinante de la participación cultural. Así como también la influencia de haber tomado clases o tener familiares que estimulen las prácticas de tipo artístico-cultural.

En ese sentido, un aspecto relevante de la encuesta es el efecto que podrían tener las nuevas formas de participación ligadas al uso de medios tecnológicos. Un 76,7 % de los encuestados indicó escuchar música con una frecuencia diaria, mientras que un 78 % señaló la misma periodicidad para la televisión. En cuanto al uso de Internet y radio, un 71% y 54,4% afirmó hacer uso diariamente de ellas. Una proporción comparativamente menor manifestó jugar videojuegos (6,5%).

La investigación también realizó mediciones sobre educación artística en la infancia y adolescencia. Así un 36 % entre los 12 y 17 años declaró haber tomado clases significativas, mientras que del total de encuestados, solo el 13% aseguró haber tomado lecciones de una disciplina artística -música, danza y pintura, principalmente-, sin contemplar las clases regulares de recintos educacionales.

Frente a la pregunta sobre los motivos por los cuáles las personas no participan en actividades artístico-culturales, el 46% respondió “porque me aburren”, seguido de un 15% con un “porque no las entiendo”.

