Compañía Weinstein llega a acuerdo de venta

Inversionistas ofertaron US$ 500 millones por la empresa.

A días de que el directorio del estudio The Weinstein Company anunciara que se declararía en bancarrota, un grupo de inversionistas llegó a acuerdo para comprar la compañía en US$ 500 millones, incluyendo los US$ 225 millones que la empresa acumulaba en deudas.

La operación fue liderada por Maria Contreras-Sweet, ex funcionaria administrativa del gobierno de Barack Obama, quien planea transformar la compañía, cuya reputación ha caído en picada desde que se destaparon las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein por acoso y abuso sexual dentro de la industria cinematográfica. Para eso, Contreras-Sweet se comprometió a salvar alrededor de 150 puestos de trabajo y crear un fondo de compensación de 80 millones para las víctimas de Weinstein.

La oferta de compra está respaldada por el multimillonario Ronald Burkle y el fondo Dallas de la firma de valores Lantern Asset Management.

La compañía creada en 2005 por Harvey y Bob Weinstein detuvo sus negociaciones de venta luego de que el fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, presentara una demanda contra la empresa, por graves faltas a los derechos humanos de los trabajadores. La misma demanda derivó en que la junta directiva de la compañía despidiera a su presidente y director de operaciones, David Glasser.

Los compromisos asumidos por Maria Contreras-Sweet fueron aceptados por Schneiderman para hacer la venta. “Nuestra oficina respaldará un acuerdo que garantiza que las víctimas recibirán una compensación adecuada, que se protegerá a los empleados y que los responsables de la mala conducta en TWC no serán recompensados injustamente”, señaló el fiscal a través de un comunicado.