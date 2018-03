Ex presidente de la compañía Weinstein presentará millonaria demanda en contra de la empresa

David Glasser, quien también ejercía como director de operaciones, acusa despido injustificado. La demanda asciende a más de US$ 85 millones.

Conocido como el “tercer Weinstein”, David Glasser no ha quedado fuera la de la polémica dentro de la compañía liderada por Harvey y Bob Weinstein. Luego de que la semana pasada la junta directiva decidiera de manera unánime despedirlo de su cargo, el ahora ex presidente contrató a un bufete de abogados de Los Angeles para poner una demanda de US$ 85 millones.

A través de un comunicado, Eve Wagner, uno de los socios fundadores del bufete Sauer & Wagner, señaló que “la repentina finalización de contrato de mi cliente no fue más que un intento desesperado de desviar la atención de las personas que tenían la facultad de detener el comportamiento abusivo de Harvey Weinstein: el presidente Bob Weinstein y los otros dos miembros de la Junta Directiva de la TWC”.

Así, la demanda de Glasser en contra de la compañía no sólo apuntaría a Bob Weinstein, sino que también al miembro de la directiva Tarak Ben Ammar, y a al vicepresidente Lance Maerov. “La directiva aún tiene que proporcionar un solo hecho o detalle que explique su decisión de dar de baja al Sr. Glasser el 16 de febrero. A través de esta demanda, tenemos la intención de sacar a la luz los hechos y pruebas para demostrar que la directiva actuó precipitadamente y con malicia”, agregan los abogados en el comunicado.

El despido de Glasser ocurrió luego de que el fiscal de Nueva York, Eric Schneiderman, demandara a la compañía Weinstein por vulnerar los derechos civiles y humanos de sus trabajadoras, al no protegerlas de situaciones abusivas por parte del productor Harvey Weinstein.

Acoso en Hollywood

Según una encuesta realizada por USA Today, en conjunto con otras organizaciones, el 94% de las actrices de la industria cinematográfica estadounidense declaró haber sufrido acoso sexual u hostigamiento.

La consulta fue realizada entre diciembre del año pasado y enero de este año, y se encuestó a 850 personas, entre directoras, guionistas, actrices y editoras. Los resultados arrojaron que un 87% ha recibido comentarios sexuales no deseados, un 69% ha sido atacado de manera sexual, a un 39% le han mostrado imágenes sexuales sin consentimiento, el 21% declaró haber sido obligada a realizar un acto sexual, y que a un 10% se le había ordenado inesperadamente desnudarse en audiciones.