Feria ARCO en Madrid censura obra sobre presos políticos

En medio de polémica se inauguró el miércoles una nueva versión de la feria ARCO de Madrid. Ifema organizadora el evento, pidió que la obra Presos Políticos en la España contemporánea, de Sebastián Sierra (1966), fuera retirada de la muestra. El artista declaró que este era un acto de “censura”.

La obra del madrileño contenía 24 retratos en blanco y negro con los rostros pixelados de presos políticos. Aunque no se pudieran ver a los personajes en su totalidad, el pie de foto explicaba el caso de cada uno de los personajes, por lo que se podía conocer la identidad fácilmente. Entre ellos están los líderes independentistas catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes están en prisión provisional desde finales del año pasado acusados de rebelión y sedición. También, la obra incluye a jóvenes de Alsasua, quienes eran tiriteros y fueron detenidos por su obra La bruja y don Cristóbal, y partidarios del 15- M, movimiento que busca la independencia de Cataluña de manera pacífica.

Presos Políticos en la España contemporánea, que presentaba la galería Helga de Alvear, fue conocida por los medios de comunicación un día antes de la inauguración, y, por lo mismo, pudieron informar con anticipación el contenido de la obra. La noticia llamó la atención rápidamente y generó controversia, lo que provocó que la dirección de Ifema pidiera a la galería que retirara la obra. Por lo que, al día siguiente, en el lugar donde debía estar la pieza únicamente había una pared blanca.

A través de un comunicado, Ifema declaró que “la polémica que ha provocado en los medios de comunicación la exhibición de estas piezas está perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos” de ARCO y por tanto considera su responsabilidad “como organizadora tratar de alejar de su desarrollo los discursos que desvíen la atención del conjunto de la feria”. A pesar de esto, el director de ARCO, Carlos Urroz, no aprobó la medida: “Es una decisión que parte de la presidencia de Ifema y a partir de ahí yo no tengo más que decir que no me parece que hubiera que haber tomado esa decisión. En cualquier caso, no la comparto”.

El artista Sebastián Sierra declaró a EFE que se trata de “censura” y aseguró que la decisión “daña seriamente la imagen de esta feria internacional y del propio Estado español”; y, además, es una “falta de respeto” para la galería Helga de Alvear.

Esta mañana el periodista Tatxo Benet, socio del medio audiovisual Mediapro, compró Presos políticos en la España contemporánea por 80.000 euros, y ofreció la obra de manera gratuita al Museo de Lleida, donde y será exhibida desde la próxima semana.