Guillermo del Toro cierra la tríada del cine mexicano en los Oscar

Más allá del esperado triunfo de Una mujer fantástica, la edición 90 de los Oscar tuvo sabor a fiesta mexicana, sazonada también con sorpresivos ganadores en algunas categoría destacadas, que barrieron con las apuestas y pronósticos.

Para algunos, la ceremonia del domingo fue la más inclusiva en la historia de los premios. Una fuerte presencia femenina en el escenario hizo frente a la ola de denuncias por acoso y abuso sexual dentro de la industria cinematográfica. A su vez, la actriz mexicana-keniata Lupita Nyong’o y el actor paquistaní Kumail Nanjiani se encargaron de recordar a los dreamers, aquellos inmigrantes indocumentados que llegaron a EEUU siendo menores y que Donald Trump quiso deportar. Otras apariciones, como Rita Moreno, Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Natalia Lafourcade, se sumaron al fervor latinoamericano que predominó en la jornada.

Guillermo del Toro y su película La forma del agua fueron los grandes ganadores de la noche. El director se llevó su primer Oscar como Mejor director, lo que lo transformó en el tercer mexicano en ganar el premio en esa categoría. Antes, Alejandro González Iñárritu obtuvo la estatuilla por sus películas Birdman (2014) y El renacido (2015). En tanto, Alfonso Cuarón ganó en la misma categoría con Gravedad (2013). Así, el cine mexicano se consolidó con los tres grandes directores reconocidos por el Oscar. La forma del agua también fue premiada en los apartados Diseño de producción y Mejor banda sonora, a cargo del compositor francés Alexandre Desplat.

Si bien en las otras categorías se repitieron los ganadores de los Globos de Oro, la excepción estuvo en el Mejor guión original, que esta vez fue para Jordan Peele por Huye!

Frances McDormand confirmó su favoritismo y se llevó el Oscar a Mejor actriz por su papel en Tres anuncios por un crimen, mientras que Gary Oldman obtuvo la estatuilla a Mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en Las horas más oscuras.

En la categoría de actores secundarios, Sam Rockwell y Allison Janney fueron galardonados por sus respectivos papeles en Tres anuncios por un crimen, y Yo, Tonya.

La película dirigida por Luca Guadagnino, Llámame por tu nombre, se quedó con el Oscar a Mejor guión adaptado, trabajo de James Ivory basado en la novela del italiano André Aciman. En la animación, el estudio Pixar sumó su Oscar número 15, con la película Coco. Su director Lee Ulkrich agradeció al pueblo mexicano señalando que “Coco no existiría sin su cultura y tradiciones infinitamente bellas”.

De las nueve cintas nominadas a Mejor película, siete de ellas se llevaron al menos un galardón. Sin embargo, Lady Bird y The Post: Los oscuros secretos del pentágono se fueron con las manos vacías.

La cinta dirigida por Greta Gerwig, quien además era la única mujer nominada a Mejor dirección, tenía otras tres nominaciones: actriz, actriz de reparto y guión original. Sin embargo, no logró ninguna estatuilla. Misma historia contará la película del director Steven Spielberg, que no tuvo una noche para celebrar: llegó a la ceremonia de premiación con solo dos nominaciones: Mejor película y actriz para Meryl Streep; no obtuvo ninguna de las dos.