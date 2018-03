La Forma del Agua, nominada al Oscar y acusada de plagio

Herederos del autor Paul Zindel presentaron demanda en EEUU, pero el director Guillermo del Toro dice que nunca vio la obra teatral Let me hear your whisper.

Una buena película nominada a una cantidad importante de premios Oscar nunca deja de ser una oportunidad para un bufete de abogados especializado en derechos de autor. Si, además, el largometraje cortó una sustantiva cantidad de boletos, se agrega la posibilidad de ganar más dinero en la corte. Este fue el caso de Zootopía, demandada por plagio sin éxito el año pasado. Este es también el caso actual de La forma del agua, la cinta de Guillermo del Toro con 13 nominaciones al Oscar.

Después de dos acusaciones más o menos seguidas de plagio, levantadas respectivamente por un grupo de estudiantes de la Academia de Cine de Holanda y por el director francés Jean-Pierre Jeunet (Delicatessen), este miércoles los herederos del dramaturgo y escritor Paul Zindel presentaron una demanda por las mismas razones ante una corte de Estados Unidos.

En el recurso legal del abogado Marc Toberoff se dice que la obra teatral Let me hear your whisper es “una querida pieza de fantasía y ciencia ficción de un autor muy respetado, lo que hace que las evidentes similitudes entre la película y la obra sean muy grandes como para ignorarlas”. Toberoff es uno de los litigantes de derechos de autor más importantes de Estados Unidos y es conocido por haberse enfrentado a estudios antes, en particular a Warner Bros. por la obra de Jerry Siegel y Joe Shuster, creadores de Superman.

Ganador del premio Pulitzer 1971 por su pieza teatral El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, Paul Zindel (1936-2003) creó Let me hear your whisper en 1969 y ese mismo año hubo una primera versión televisiva. En la historia, una mujer introvertida que hace labores de limpieza durante la noche en un recinto de investigación militar desarrolla un especial lazo afectivo con un delfín. El animal es objeto de estudio y experimento de los científicos, pero tarde o temprano la mujer buscará liberarlo.

En La forma del agua, nominada a Mejor película, Mejor director y Mejor guión original, entre otros, Elisa (Sally Hawkins) también realiza labores de limpieza en un laboratorio de propiedad gubernamental. Es muda y sus únicos amigos son un vecino gay (Richard Jenkins) y una compañera de trabajo afroamericana (Octavia Spencer). En las dependencias del recinto, Elisa establece una relación de amistad con una extraña criatura anfibia (Doug Jones), que permanece prisionera en un estanque. En medio de la Guerra Fría, los militares y científicos lo estudian y su más probable destino es la muerte.

Un día después de la demanda de los herederos de Paul Zindel, el director mexicano Guillermo del Toro salió en defensa de su película y de sí mismo. “Nunca he visto ni leído la obra. Es más, nunca escuché de ella antes de hacer La forma del agua y ninguno de mis colaboradores siquiera la mencionó”, dijo Del Toro al portal especializado Deadline.

“Realmente es difícil soportar este tipo de acusaciones y el momento en el que llegan”, agregó Del Toro, aludiendo a que esta semana comenzaron las votaciones al Oscar. “Es muy claro lo que está pasando acá y, de hecho, para mí es mejor llevar esto desde el terreno de la arena y las especulaciones al terreno de los hechos… Fox Searchlight siente que en vez de sucumbir hay que ir hasta el último eslabón, que es la corte, donde nos defenderemos”.

Episodios anteriores

Según el sitio especializado Plagiarism Today, la película de Del Toro ha resistido bien los embates de las acusaciones, pero en esta oportunidad puede tener un talón de Aquiles: el productor asociado de La forma del agua, Daniel Kraus, ha dicho que es admirador de la obra en general de Paul Zindel.

Antes de esta demanda, Del Toro había sido confrontado por el francés Jean-Pierre Jeunet, co-director de Delicatessen junto a Marc Caro. Jeunet lo acusó de copiarle una escena en que un hombre y una mujer hacen danzar sus pies al tiempo que están sentados en un chirriante somier.

Previamente al episodio de Jeunet, estudiantes de la Academia de Cine de Holanda habían acusado de plagio a Del Toro: en el año 2015 hicieron The space between us, un cortometraje sobre una mujer de la limpieza que ayudaba a un humanoide anfibio atrapado en un laboratorio. Cuando se probó que La forma del agua ya estaba preparándose antes de 2015, la Academia holandesa desistió de los reclamos.