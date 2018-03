Tres Anuncios por un Crimen triunfa en los BAFTA

Tal como fue la tónica en la última edición de los Globos de Oro, la entrega número 71 de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión (BAFTA) estuvo marcada por el movimiento Time’s Up y el llamado a vestir de negro en la alfombra roja. Y así fue. La mayor parte de los invitados llegó de riguroso negro a la ceremonia realizada ayer en el Royal Albert Hall, en Londres.

La película de Guillermo del Toro, La forma del agua, contaba con la mayor cantidad de nominaciones, 12 en total. Sin embargo, se llevó sólo tres premios, incluyendo Mejor director.

La gran triunfadora de la noche fue Tres anuncios por un crimen de Martin McDonagh, con cinco premios: Mejor película, Mejor guión original, Mejor película inglesa, además de Mejor actriz para Frances McDormand y actor secundario para Sam Rockwell.

Gary Oldman fue premiado como Mejor actor por su rol en Las horas más oscuras. Y la película Llámame por tu nombre se quedó con el premio a Mejor guión original. En la categoría filme de habla no inglesa ganó The Handmaiden del realizador sur coreano Park Chan-Wook.

Time´s Up

Horas antes de la ceremonia, más de 190 actrices -entre ellas Emma Watson, Felicity Jones y Saoirse Ronan- publicaron una carta abierta en el periódico británico The Observer, donde manifestaron la importancia de que Time’s Up sea un movimiento global, a partir de las diferentes iniciativas que otros países en Europa, Latinoamérica y el Caribe han creado para denunciar y discutir sobre la discriminación, el acoso y abuso sexual. Además, llamaron a donar al fondo de justicia e igualdad, que busca crear una red de apoyo y asesoría a las víctimas. El fondo fue lanzado hace unos días con la donación de un millón de libras que hizo la actriz Emma Watson. A ella, se han sumado otras figuras como Tom Hiddleston y Emma Thompson, quienes también han realizado donaciones.

Pero esta no es la única medida creada por estos días. El British Film Institute (BFI) y los BAFTA, en conjunto con un grupo de colaboradores de la industria cinematográfica, crearon una guía para la prevención de situaciones de intimidación y acoso. A través de este protocolo se busca cambiar la cultura de trabajo al interior del cine y la televisión. Además, quienes no cumplan con el protocolo no podrán acceder a subvenciones del BFI.