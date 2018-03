Angelo Sagal: “No es un retroceso, México está un poquito más arriba que Chile”

El delantero de Pachuca, Angelo Sagal concedió una entrevista al sitio oficial de la Liga Bancomer, comentó sobre sus inicios y dijo que el fútbol mexicano es más dinámico y está mejor posicionado que el chileno.

“Mi vida de futbolista viene de familia, mis tíos, padres y abuelos son futboleros”, comentó el delantero. “Inicié todo en el Club Independencia, en el barrio donde crecí, ahí hice mis primeras armas para llegar al profesionalismo”, agregó Sagal.

Sobre su llegada al Pachuca, expreso que la oferta más clara fue la de su actual club y dijo que: “Me llamó la atención que me llamara el presidente, me contó cómo sería todo en el equipo y las expectativas del club, eso me hizo venir a México”.

También se refirió a las críticas que reciben quienes llegan al fútbol mexicano, el cual Sagal defendió y dijo que está “un poquitito más arriba que chile y que muchos se van a Europa después. Algunos vuelven buscando esa posibilidad, de volver y retomar el nivel que tenían”.

En lo particular, admitió semejanzas en el juego entre su actual y ex equipo: “Es un estilo parecido al de Huachipato, el técnico me pide casi lo mismo. Si necesito algo, me conversa. También si haces algo más, siempre dice las cosas de frente”, expresó el delantero. Finalmente, dijo sentirse cómodo en Pachuca y que está contento en la ciudad junto a su familia: “El club es muy apegado al jugador, me he adaptado bien acá”, concluyó.