Arsenal pierde a Lacazette por seis semanas

Tragedia en Londres. Como si fuera poco la partida de Alexis Sánchez, ahora estará de baja su delantero goleador, el francés Alexandre Lacazette. El Arsenal no podrá contar con el galo por un problema en la rodilla, de la cual fue operado exitosamente durante esta jornada.

El club confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter la lesión del futbolista. “Se espera que vuelva a estar con el equipo en un periodo de tiempo estimado entre cuatro y seis semanas”, escribieron los cañoneros.

Con esto, el equipo londinense sufre para su duelo por los octavos de final de Europa League, ya que tendrá pocas opciones en la ofensiva. Otro de los refuerzos, Pierre-Emerick Aubameyang, no está habilitado para jugar ya que participó en la Champions y ahora su anterior club, Borussia Dortmund, jugará la Europa League.

Con la baja de Lacazette y la ausencia de Aubameyang, Los Gunners preparan su duelo por la competencia europea fechado para este jueves a las 15.00 horas.

We hope to see you back on the pitch soon, @LacazetteAlex https://t.co/wH94ZFZ3VH

— Arsenal FC (@Arsenal) February 13, 2018