Arturo Vidal alienta a Colo Colo en la previa del debut en Copa Libertadores

Vamos colo colo carajo!!!💪🏼💪🏼 hoy a dejar la vida como siempre lo hacen!!!❤️❤️Estaremos apoyando a la distancia!!!😉😉🤴🏽🤴🏽🤴🏽🤴🏽

A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Feb 27, 2018 at 9:57am PST