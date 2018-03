Arturo Vidal y su contrato con el Bayern: “Por supuesto que me gustaría extenderlo”

El volante comentó que le gustaría continuar su carrera en Alemania, donde está cómodo. "No pienso en un cambio", aseguró el chileno.

Arturo Vidal está contento en Alemania. El volante de Bayern Munich volvió a manifestar que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y admitió su deseo de renovar su contrato con los bávaros, en desmedro de un cambio de equipo en el próximo mercado de fichajes.

“Juego en este equipo por una razón y, ciertamente, soy uno de los mejores en mi posición por una razón”, comentó el chileno en declaraciones que reproduce el medio alemán Sport1.

Además, dijo estar a gusto en Bayern: “No pienso en un cambio, me siento muy bien aquí”. Con respecto a lo mismo, Vidal hizo público su deseo por renovar su contrato. “Por supuesto que me gustaría extender. Esa es una opción y mis hijos están muy felices aquí”, expresó.

“No sé si he estado antes tan bien aquí”, dijo el seleccionado nacional. A lo que agregó: “Me siento muy bien, especialmente en lo físico y no tengo problemas con las lesiones, eso me ayuda”.

Por su parte, el director deportivo de Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, comentó sobre el ex Colo Colo que “es un profesional completo y lo demostró de manera impresionante ante el Schalke, es uno de los jugadores principales aquí”, concluyó.