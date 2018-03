Balotelli, duro contra Dani Alves: “No hacía falta soltar basura”

Mario Balotelli es de aquellos que no se guardan mucho. Extravagante, el delantero suele ir de frente y esta vez no fue la excepción. Sus dardos apuntaron al lateral brasileño Dani Alves, quien se quejó por la excesiva cobertura a la muerte del capitán de la Fiorentina, Davide Astori. “En el mundo todos los días miles de niños que no reciben mucha atención mueren de hambre y son igual de importantes”, dijo el sudamericano.

Super Mario se indignó. “No está equivocado en lo que dijo, pero en ese momento se podría haber guardado esas palabras para sí mismo”, sostiene el actual jugador del Niza, excompañero de Astori en la selección italiana. “Debía haber dado solo las condolencias a su familia, no hacía falta soltar basura. No se pueden hacer tales comentarios cuando alguien muere. Era un comentario que no tenía nada que ver con el tema”, añade.

Dani Alves ya había sido objeto de críticas en la prensa europea, en la que lo calificaron de insensible.