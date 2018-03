Balotelli reclama por insultos racistas y es amonestado

Otra polémica remece a los árbitros de la Ligue 1 de Francia. Esto debido a la tarjeta amarilla que recibió Mario Balotelli por responder a los insultos racistas provenientes de la fanaticada del Dijon.

Hace un menos de un mes se daba la situación de Tony Chapron, arbitro que intentó patear al jugador Diego Carlos luego de un choque involuntario y terminó expulsándolo. Ahora la controversia se instala con el delantero italiano del Niza, quien fue amonestado por Nicolas Rainville luego de hacer callar a la afición local por los gritos racistas en su contra. Tras esta situación, por medio de los altavoces del estadio, se pidió que cesaran los cánticos en contra del ex jugador del Manchester City.

Unbelievable! Mario Balotelli gets booked for complaining about racist abuse…

What is the referee playing at? 🤔 pic.twitter.com/jAnmGEodgO

— Goal (@goal) February 11, 2018