Los del Cerro, adherentes a los ruleteros, emitieron un comunicado donde piden que no se compren entradas por el alza de precios.

Everton recibe a Universidad Católica por la tercera fecha del campeonato, pero desde la barra Los del Cerro hicieron un llamado para no adquirir boletos para el duelo contra los Cruzados.

Los hinchas viñamarinos acusaron una alza injustificada en los precios de las entradas para el partido contra los de la franja. La galería tiene un precio de 7 mil pesos, mientras que para el duelo con Iquique el valor era de 5 mil pesos. Por esta razón emitieron un comunicado para explicar su protesta contra la concesionaria que está a cargo del club.

Además, su decisión pasa por la promoción para la compra de un boleto para el partido de Copa Sudamericana frente al Caracas de Venezuela, la cual no tiene definido el precio final del ticket. “Esta medida se justifica en base a la ‘promoción’ lanzada hoy jueves en donde no se especifica el valor final de las entradas para el duelo contra Caracas, por lo que no hay certeza si efectivamente será un beneficio o no”, sostienen en el comunicado.

El partido entre Ruleteros y Cruzados está programado para este sábado a las 12.00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.