Beñat, pendiente de la evolución de Llanos y Kuscevic

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, compareció en conferencia de prensa para analizar el compromiso que el conjunto cruzado disputará el domingo ante Deportes Iquique en el estadio Zorros del Desierto de Calama. “Tenemos que ver el factor altitud. Ver el dibujo y los jugadores como cada partido, pero esta vez el factor altura hay que tenerlo en cuenta. No sabemos con qué intención o con qué dibujo va a ir Iquique, porque tiene nuevo técnico”, manifestó el DT, para más tarde señalar, acerca de la condición de líder de su equipo: “Tenemos la responsabilidad de estar siempre en cada partido teniendo que salir a ganar, pero más que presión es responsabilidad. Para eso trabajamos”.

El estratega español aún no sabe si podrá contar para el duelo ante los Dragones Celestes con David Llanos (mermado desde el duelo ante La Calera) ni Benjamín Kuscevic, que tuvo que retirarse de la práctica de hoy tras sufrir un golpe. Sobre el pronóstico médico de ambos futbolistas, San José se mostró cauto, pero también optimista. “Aún no descartamos a ninguno. Llanos tuvo un golpe de un compañero en el isquiotibial con pequeña ruptura, pero no es grave. Y Kuscevic un golpe en la cabeza bastante fuerte. Está en observación, pero tampoco es grave”, señaló.

En el caso de que el delantero no se recupere a tiempo para el encuentro del domingo en la altura de Calama, Beñat baraja ya algunas opciones: “Vilches es la primera opción para jugar de centrodelantero si no llega Llanos. Es su puesto natural, pero estamos esperando a ver si Llanos llega o no. (David) Henríquez puede ser una opción. Hemos jugado en casa con él y fuera sin Sub 20. Poco a poco los jóvenes van adquiriendo confianza y minutos”.

También aprovechó su comparecencia Beñat San José para advertir a Colo Colo sobre los peligros de Bolívar, el próximo rival de los albos en Copa Libertadores y el último equipo al que dirigió el DT antes de aterrizar en San Carlos: “Bolívar es un grupo muy unido, Colo Colo se va a encontrar un grupo muy agresivo y bueno técnicamente, con jugadores que sienten la camiseta y una hinchada increíble”.

Finalmente, el entrenador de la UC, conjunto que marcha por el momento con rendimiento perfecto en el torneo doméstico, se refirió brevemente al encuentro mantenido el martes en Juan Pinto Durán con el nuevo seleccionador chileno Reinaldo Rueda: “Rueda le va a dar importancia a todo. A los del extranjero, pero también mucha importancia a los jugadores de acá. Quiere conocer a todos y también a los jóvenes. Va a estar atento a todas las circunstancias. Yo lo valoro de forma muy buena. Personalmente, como DT, para mí es un honor reunirme con alguien de la talla de él. Su iniciativa es fantástica y nosotros tenemos que estar a su disposición”, aseveró el técnico del puntero.