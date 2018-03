Benjamín Hites se queda con el tercer lugar de la Copa Pirelli en el Ferrari Challenge

La mayor promesa del automovilismo de Chile, Benjamín Hites, compitió esta tarde en la segunda fecha del Ferrari Challenge. El nacional, apoyado por su entrenador Juan Carlos Carbonell, terminó tercero en la clasificación y logró un buen lugar para arrancar la primera carrera de la Copa Pirelli, disputada horas más tarde en el Circuito de Las Américas en Austin, Texas.

Luego de su auspiciosa posición en la qualy, Hites empezó su recorrido. Estuvo en el podio durante toda la carrera, alternando entre el segundo y tercer puesto. Empezó la última vuelta en el tercero, con una ventaja considerable, dentro del automovilismo, ante su más cercano perseguidor.

De no mediar un inoportuno, el chileno iba a terminar dentro del podio de la carrera y no destiñó. Aunque no estuvo lo cerca que hubiese querido de los dos primeros, el resultado de Hites de todas maneras es histórico. El piloto de 18 años se quedó con el tercer lugar.

Mañana a las 17.20 horas volverá a correr el chileno, en la segunda carrera correspondiente a la Copa Pirelli.