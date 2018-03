Bolt volará en la liga de fútbol de Sudáfrica

El domingo recién pasado el atleta jamaicano Usain Bolt había puesto en sus redes sociales un video en el cual anunciaba que había fichado en un club de fútbol, pero en la oportunidad no quiso revelar el nombre del equipo.

Al final no será ni el Manchester United donde juega Alexis Sánchez, cuadro del que siempre se ha mostrado como uno de sus mayores fanáticos, ni Borussia Dortmund, elenco con el cual estuvo entrenando durante algunos días en Alemania.

El equipo será el Mamelodi Sundowns de la liga sudafricana. Si bien se trata de una liga menor a nivel internacional, con este anuncio de seguro que se transformará en uno de los equipos más seguidos a nivel mundial dado que uno de sus deportistas será el ocho veces oro olímpico y campeón del mundo en once oportunidades.

Así, Bolt tendrá la oportunidad de demostrarle a los demás y a sí mismo que puede destacar como futbolista y tal vez pueda llegar en algún momento a ser parte de la plantilla de los Red Devils, aportando su talento.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) February 26, 2018