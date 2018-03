Momentos de tensión se vivieron en la victoria de los Boston Celtics ante Minnesota Timberwolves. Cuando el tercer cuarto llegaba a su fin, Jaylen Brown tomó el balón y avanzó a la canasta de los locales. Tras esquivar la defensa, saltó para realizar una clavada, pero todo terminó de la peor forma.

Luego en encestar, el jugador de los Celtics resbaló sus manos en el aro y perdió el control de su cuerpo, girando completamente y golpeando su nuca contra la cancha del Target Center. El impacto le provocó una conmoción cerebral, perdiendo el conocimiento durante algunos segundos y silenciando completamente el recinto, que pasó de la euforia a la preocupación.

Gracias a la rápida acción de los médicos, Brown logró ponerse de pie, pero no pudo seguir en el juego. Horas más tarde y a través de su cuenta de Twitter, mostró su felicidad por el resultado y calmó a los fanáticos. “Estoy bien, aunque me duele la cabeza”, escribió.

Appreciate everybody I'm ok .. Got a headache tho 🤕 good team win !!

— Jaylen Brown (@FCHWPO) March 9, 2018