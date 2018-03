Buonanotte y las rotaciones de San José: “El que se relaja, tiene un jugador detrás intentando ganarse el puesto”

Diego Buonanotte fue el autor del único gol con que Universidad Católica derrotó a Unión La Calera. El volante ha sido clave en el inicio perfecto de los cruzados, que marchan punteros con cuatro victorias en igual cantidad de partidos. En diálogo con radio Agricultura, analizó el presente del líder.

“El entrenador está buscando diferentes variantes y esquemas de juego, está conociéndonos a todos”, comenzó diciendo el argentino. “Está bueno, porque quiere decir que es un plantel competitivo y nos hace bien para mejorar día a día. El que se relaja, tiene un jugador detrás intentando ganarse el puesto”, añadió.

Sobre la posición en la que lo está utilizando Beñat San José, más abierto que en el centro de la cancha, donde ha jugado la mayoría de su carrera, Buonanotte dijo que “no es una posición nueva, he jugado de extremo por derecha y también por izquierda. Si debo adaptarme a una posición en la que hace tiempo no juego. El entrenador me dijo que la idea era buscar alternativas conmigo según el esquema que quería utilizar”.

El trasandino también tuvo palabras para el presente de los equipos chilenos en Copa Libertadores: “Es difícil adaptarse a la Copa, porque vienes jugando con una idea. Nosotros el año pasado quisimos jugar como se hace en Chile y no es posible en Libertadores. Si hay que patear hacia arriba hay que hacerlo, pero en el fútbol chileno se respeta más al fútbol”, añadió.

Sin embargo a su análisis, Buonanotte dijo que los clubes nacionales en el torneo continental “tienen jugadores de experiencia para hacerlo bien y hacer buenas presentaciones de visitante”.

Finalmente, la figura de Católica explicó que nunca estuvo en duda su continuidad, pese a la enfermedad de su padre. “En el momento que sucedió me fui y perdí tres partidos, pero era lógico porque quería saber qué estaba pasando. Ahora sabiendo cómo está y cómo evoluciona, nunca dudé irme de la UC. Soy un agradecido de este club, me brindaron cariño del primer momento y se han portado de maravilla”, concluyó el Enano.