Castillo y Díaz pierden el invicto y ceden la punta del torneo mexicano

Los Pumas cayeron 1-2 ante Veracruz. Pachuca, en tanto, con un gol de Sagal, se impuso 2-0 a Tijuana. No tuvo la misma suerte el Cruz Azul, que igualó 2-2 ante Monterrey, con una anotación de Martín Rodríguez.

Nicolás Castillo y Marcelo Díaz no pudieron evitar la caída de Pumas, 1-2 ante Veracruz, en duelo válido por la séptima jornada del campeonato mexicano. El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México perdió, así, el invicto que había mantenido durante todo el año y cedió la punta del torneo. Ahora, con 14 puntos, es tercero en la clasificación, aunque apenas una unidad por detrás del América, líder de la competencia.

Ambos nacionales cumplieron una buena actuación, pero sucumbieron ante la presión de los Tiburones Rojos, que están comprometidos con el descenso y sorprendieron en el Estadio Olímpico Universitario. Un doblete de Diego Chávez le dio el triunfo al forastero, que descontó con gol de David Cabrera. Durante el segundo tiempo, Castillo tuvo un par de ocasiones para haber cambiado el marcador, pero no tuvo suerte frente al arco rival. El ex Universidad Católica estuvo bien contenido y perdió su duelo ante la fuerte marca de la zaga de los de Veracruz.

El Cruz Azul, en tanto, no sale de su irregularidad e igualó 2-2 en su visita a los Rayados de Monterrey. Silva, Mora y Rodríguez fueron titulares (este último incluso anotó un gol), pero completaron dispares actuaciones. Ambos atacantes fueron reemplazados a los 71 minutos, no así el mediocampista, que es uno de los inamovibles de la escuadra. El defensor Enzo Roco, como ha sido la tónica durante 2018, no salió del banco de suplentes.

Con esta paridad, la Máquina Cementera -que completó cinco partidos sin ganar- alcanzó siete unidades y se sitúa en el 15° lugar, por ahora lejos de la zona de clasificación a la liguilla de postemporada.

Finalmente, el Pachuca, con Angelo Sagal durante los 90 minutos, se impuso 2-0 a Tijuana y llegó a 10 puntos, ubicándose momentáneamente en la sexta posición. El chileno completó una destacada actuación y, de hecho, marcó el primer gol del encuentro, cuando recién se jugaban 21 minutos de partido. El ex Huachipato se ha convertido durante este año en uno de los hombres más importantes del conjunto tuzo.