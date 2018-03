El Challenger de Santiago se queda sin chilenos

El último chileno en competencia, Marcelo Tomás Barrios, y el dominicano José Hernández, perdieron ante la pareja del francés Jonathan Eysseric y el monegasco Romain Arneodo, por las semifinales de dobles en el Challenger de Santiago.

En el primer set estaba todo muy parejo hasta el octavo juego, donde los europeos lograron quebrar el servicio de Barrios y ponerse 5-3 arriba. Fue clave este game para ganar el primer parcial por 6-3.

El segundo comenzó igual como terminó el primero, a favor del francés y el monegasco. El dominicano Hernández no pudo con su saque y cedió el así el primer juego de la segunda manga. El quiebre a favor de los europeos y los buenos saques de ambos fueron importantes para quedarse con el set por 6-3, el partido y el paso a la gran final del Challenger de Santiago.

“En este partido tuvimos muchas chances, fueron casi todos puntos de oro y los perdimos todos. No fue una semana positiva, en singles perdí jugando relativamente bien pero no se me dio”, analizó Barrios luego del encuentro.

En la final, los europeos se medirán con la dupla argentina de Guido Andreozzi y Guillermo Durán, quienes vencieron a sus compatriotiras Máximo González y Andrés Molteni por 1-6, 6-4 y 10-6 en el tie break final.