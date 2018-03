Chile recibe un buen ejemplo

Pese a que todavía es principalmente amateur, el rugby uruguayo vive el mejor momento de su historia. Después de 12 años, logró clasificar a la Copa del Mundo de Inglaterra 2015 y hoy repite la hazaña para Japón 2019. Un ejemplo de desarrollo, que hoy visita a la selección chilena, en Santiago.

Primero construyeron un Centro de Alto Rendimiento. Luego, en 2012, el ex jugador uruguayo Pablo Meneses asumió como head coach e inició un plan hacia la Copa del Mundo Japón 2019 en mente.

En enero de 2016, llegó el argentino Esteban Meneses como técnico y al año siguiente Uruguay fue sede del Nations Cup, que ganó. Los buenos resultados de 2017 le entregaron al 15 celeste un cupo directo en Japón 2019.

Francisco Rubio, ex Director de la Unión Argentina de Rugby y Gerente Regional de Capacitación de Sudamérica Rugby, explica este avance sustancial. “El gran secreto de Uruguay es que tienen una gran pasión y gracias al nuevo centro de alto rendimiento lograron desarrollar una capacidad física que antes no tenían, y a su vez, fueron mejorando todos los aspectos del juego”.

Jorge Araya, presidente de Rugby Chile, es mucho más pragmático. “Lo de Uruguay es súper claro, ellos llevan trabajando con ese equipo varios años. Esa es la única receta. A nuestra selección hay que darle tiempo y competencia, que es lo que estamos haciendo. Nuestro equipo recién lleva un año compitiendo como grupo”

La crítica, eso sí, no tarda en llegar. Alfonso Escobar, ex capitán de Chile, director de la federación hasta fines de 2017, indica: “Se comenten errores y se pagan. Esto no es como arreglar un auto que se cambian dos piezas y ya. Es un proceso. Había un proyecto espectacular, pero el de la M20 quedó cortado después del mundial (Uruguay, 2017). Hay muchos que no está jugando, jugadores que son valiosos para el proceso siguiente”.

Hasta el momento, Chile ha perdido todos los partidos del Americas Rugby Championship (ARC) y hoy enfrenta a uno de los rivales más difíciles: Uruguay. Los Cóndores van últimos en la tabla, mientras que los Teros están terceros, con nueve puntos.