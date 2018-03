Christiane Endler: “Mi sueño es jugar el Mundial y los Juegos Olímpicos”

La arquera del PSG y capitana de la selección chilena, Christiane Endler, conversó con la FIFA sobre su actual momento en Francia y de la Copa América que se jugará en nuestro país.

“Es muy satisfactorio estar en una liga tan profesional y competitiva, pero también significa que tengo que ser responsable y dedicada”, comenzó diciendo Tiane. “Fue difícil adaptarme al principio, pero ahora me siento muy bien. Acá no hay margen de error. Si bajas tu nivel, te vas a la banca. Me encanta la responsabilidad y me ayuda a mejorar como jugadora”, agregó.

Sobre la selección chilena, la arquera sostuvo: “Mi sueño es jugar el Mundial y los Juegos Olímpicos. Espero que mi oportunidad de empezar a cumplir esos sueños comience en Francia”.

“Hemos trabajado sin parar por cerca de un año y nos hemos preparado muy bien. Queremos hacer la mejor Copa América posible y será crucial para nosotros estar jugando en casa. Jugaremos en buenos estadios con muchas facilidades y tendremos el apoyo de los hinchas. Más que ponernos presión, nos darán mucho apoyo”, sostuvo Endler sobre el certamen continental que se disputará en Chile en abril de este año.

Con respecto a la carrera deportiva que ha realizado, la ex Colo Colo dijo: “Estoy orgullosa de donde estoy, en uno de los mejores equipos del mundo. No es fácil venir de un país como Chile, donde el fútbol femenino no es tomado con la importancia que merece” concluyó la seleccionada nacional.