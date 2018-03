Claudio Bravo tuvo ayer la oportunidad de jugar por la Liga de Campeones. Manchester City recibía al Basilea con la ventaja del 0-4 en la ida, por lo que Pep Guardiola realizó algunos cambios. El cuadro inglés perdió 1-2, lo que no afectó la clasificación. Pero junto con los goles una de las acciones más destacadas fue una salida de Bravo que incluyó controlar el balón con el pecho y superar con un sombrerito a un rival.

La acción fue destacada por la cuenta oficial de la Champions, publicación que retuiteó el arquero. Después, subió el video de la jugada en Instagram.

Compañeros como Gary Medel y Marcelo Díaz le dieron me gusta a la publicación.

More than just a goalkeeper 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/z65N1lgrAn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2018