El Coch beneficia a once deportistas con la beca Tokio 2020

El Comité Olímpico de Chile (Coch) favoreció a once deportistas con la beca Tokio 2020, la cual apunta a facilitar le proceso de clasificación de los deportistas a la cita de los anillos.

La beca consiste en US$ 6.450 anuales desde enero de este año hasta que llegue el evento en cuestión, además de un monto de US$ 5.000 para usar en viajes durante todo el proceso. La iniciativa beneficiará a los deportistas cuya edad le permita proyectarse para los Juegos Panamericanos 2023. Además, se dio prioridad a deportistas que no hayan tenido acceso a becas anteriormente.

“Es una ayuda importante y que se va a mantener hasta Tokio y eso es relevante, ya que así uno puedo trabajar tranquilo la preparación para los Juegos Olímpicos. Uno como deportista tiene que comprar implementos deportivos, los cuales no se pueden solventar con el Proddar, entonces es muy bueno este impulso”, señaló la pesista María Fernanda Valdés.

Con los criterios establecidos, los once deportistas beneficiados son: