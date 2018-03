Colo Colo firma contrato de patrocinio con el deportista paralímpico Robinson Méndez

Colo Colo y el deportista paralímpico Robinson Méndez firmaron un contrato de patrocinio, donde el club albo le entregará al ex tenista sobre ruedas 8,5 millones de pesos para costear sus viajes.

Méndez no siempre tuvo problemas para desplazarse, sino que una bala loca recibida los 12 años le provocó un daño irreparable y lo dejó en sillas de rueda para siempre. A pesar de eso, continúo con su sueño de ser deportista, aunque ya no podría defender la camiseta de Colo Colo en el Estadio Monumental.

“Este es un día que esperé toda mi vida. Mi sueño era ser futbolista y salir por el arco norte del Monumental, pero esa bala me lo impidió. Pero esa bala no rompió mi sueño y aquí estoy con la camiseta de Colo Colo”, explicó el atleta. Robinson comenzó su carrera deportiva con el tenis sobre ruedas, pero con el correr de los años cambió de disciplina y pasó al canotaje: “Cambiar de deporte fue una decisión difícil porque era el número uno de Chile en el tenis paralímpico. Soy un atleta, el tenis me estaba dando muchas lesiones y el canotaje se mide por categoría. Ya estoy segundo a nivel latinoamericano”.

Colo Colo ya tiene antecedentes en este tipo de práctica. El Cacique también patrocina a la tenista chilena Daniela Seguel, incluso, en diciembre pasado firmaron la extensión del contrato.