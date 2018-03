Crece el ruido contra Alexis

Cambiar a Wenger por Mourinho, renunciar a Guardiola para irse con el técnico portugués, es una decisión que le está pasando factura a Alexis Sánchez. El chileno sumó su octavo partido en United y sigue sin aparecer. El modelo no le favorece, no le concede protagonismo. Su cara y sus gestos, como volvió a verse el lunes ante el Crystal Palace, airean su frustración. Y el ruido ambiental lo tritura. Lo culpa directamente de su falta de presencia y de brillo. Los principales referentes de opinión del United, periodistas y ex ídolos del club, disparan cada vez con más fuerza contra el tocopillano.

Los números son fríos y decidores: el seleccionado chileno ha disputado ocho partidos con Mourinho (dos por la FA Cup, uno por la Champions y cinco por la Premier) y sólo pudo marcarle al modesto Huddersfield Town, el 3 de febrero, de rebote de un penal que inicialmente falló. Si el recuento puede ser más generoso, habría que añadirle dos asistencias. Pero aún así, el aporte del ariete chileno, sobre todo en ofensiva, que es para lo que lo contrataron, resulta escaso para un equipo que confió en su figura para iniciar la reinvención a nivel local e internacional.

“Alexis tuvo un rendimiento pobre esta noche, no hay dudas sobre eso. Intentaba jugar uno-dos a 40 yardas de la portería. Él no es bueno desde allí”, lo lapidó Gary Neville, figura del United de los noventa, después de su pobre producción ante el Crystal Palace.

Es que si se comparan justamente los últimos dos partidos que jugó ante el Palace, uno por Arsenal y otro por el United con casi dos meses de separación, los números hablan por sí solos. La tendencia es clara: Alexis remata menos y también convierte menos. Quizás por no estar totalmente empoderado aún, el exBarcelona se atreve menos.

En casi todos los apartados, Sánchez bajó. En diciembre fue la figura, con dos tantos. El lunes una sombra de ese jugador letal. Es que de todo hubo menos: intercepciones, duelos aéreos ganados, porcentaje de acierto en los pases, remates y, lo que más se nota, goles. En el choque del lunes ante Crystal Palace, incluso, perdió al menos 34 balones. Demasiado. Neville no ha sido el único referente que le ha puesto en la mira. “Me atrevería a decir que poner a Pogba, a Lukaku y a Alexis al mismo tiempo no está dando resultados. Parece que Sánchez quiere hacer todo a la vez, no hay conexión con los otros jugadores”, comparó Paul Ince, otra de las estrellas que ayudó a escribir la laureada historia del club.

La prensa se impacienta. Ayer, The Telegraph le dedicó una columna de opinión al opaco desempeño del chileno. “El United tenía que sacar lo mejor de él, pero eso no ha pasado, no todavía. Revelaron el fichaje de Sánchez con un video mostrándolo tocando el piano. Muy lejos de eso, él ha estado fuera de tono”, se lee. “Esto enojará a los hinchas del United, pero, probablemente, Sánchez hubiese encajado mejor en el City, donde podría jugar abierto y también podría ser ideal para centrarse (…) Es muy temprano aún en su carrera en el United, pero muy altas las apuestas (…) Simplemente aún no ha hecho lo suficiente y Mourinho no está teniendo lo mejor de él tampoco. El entrenador del United tiene un gran problema por resolver”, sentencia.

Sánchez va a llegar a su decenio de partidos con el United. Y aún no aprieta la tecla correcta.