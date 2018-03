El Dakar confirmó a Perú como primer país para 2019

El Rally Dakar confirmó al primer país por el que trazará sus rutas en 2019. Luego de tres ediciones con buenos resultados, Perú fue corroborado para albergar su cuarto año en el clásico del todo terreno, ya fueron sede en 2012, 2013 y 2018.

En la última edición del Dakar, en enero del presente año, Perú tuvo seis etapas y fue Lima el lugar de inicio de la carrera. La capital peruana fue meta en 2012 y largada en 2013.

Aunque aún no se confirma el trazado completo de la competencia, la empresa organizadora admitió en enero contactos con cercanos al gobierno entrante de Sebastián Piñera y los propios pilotos nacionales pidieron de regreso la carrera en Chile. Además de los países mencionados, está el interés de Ecuador y que, a falta de confirmación oficial, Bolivia y Argentina volverán a ser sede.

🏁 Exclusive : Peru on the #Dakar2019 route 🏁

// 🏁 Exclusividad : Perú en el programa del #Dakar2019 🏁

¡Comparte si no puedes esperar ver las dunas peruanas en 2019!

— DAKAR RALLY (@dakar) March 2, 2018