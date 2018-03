Diego Valdés: “Me gusta que Rueda no se guíe por las redes sociales”

De ocho partidos que ha jugado Morelia en la Liga MX, Diego Valdés (24), el talentoso volante chileno que se fue hace un año y medio de Audax, ha jugado los ocho desde el inicio. Y en todos actuó los 90 minutos. Con esa regularidad logró entrar en la carpeta de Reinaldo Rueda, el nuevo entrenador de la Roja, que ya conversó con él en tierras aztecas.

Ya lleva un año y medio en México, ¿qué saca en limpio?

Estoy muy contento de haber tenido un torneo muy bueno, donde clasificar a playoffs es lo más importante. En general me he sentido muy cómodo en Morelia.

¿Fue acertado irse joven?

Sí. Era un momento en que quería partir, me sentía bien para probar en otra liga, otro país, probarme a mí mismo, ver lo que era el juego en el extranjero. Se me dio todo bien.

¿Por qué a algunos se les da esa adaptación y a otros no?

Según lo veo, es algo más personal. Según como te acojan, si te va bien cuando juegas, cuando te toca debutar. Es muy importante demostrar que quieres crecer. Eso trato de hacer para proyectar mi carrera en Europa.

¿Por qué al chileno le va bien en México?

Es una liga muy competitiva, que es muy técnica, se juega mucho con saber lo que es el fútbol. Los chilenos que han venido son todos de esos que tienen mucha calidad de pie, eso se ve. El torneo es muy bueno, la liga es muy competitiva y los que vienen tienen que ser claritos con la pelota.

¿A quiénes destaca?

Todos están haciendo bien las cosas. Por ejemplo, Castillo, Mora, Puch o Marcelo Díaz, que llegó ahora y se acomodó muy bien a la liga. Van reflejando bien al chileno a los ojos de los equipos para otros que puedan venir.

¿Y su momento personal?

Tengo que buscar más, no quedarme con lo que he hecho. Trato de hacer lo mejor, entrenarme al máximo para en cualquier momento partir a otro equipo más grande y hacerlo igual de bien. Que se hable de que mi desempeño está bien va en todo el equipo, no sólo en mí.

¿Qué le ha llevado a consagrarse como titular?

Mi entrega, ir partido a partido, luchar todos los balones. Trato de entrenarme bien para no lesionarme. He jugado casi todo de Morelia y eso para mí es importante. Tengo que seguir así. Me esfuerzo día a día para ser titular.

¿Cuánto ha crecido?

Mucho, en lo personal y en lo profesional. Me siento más seguro de mí mismo. Partí de Chile con 22 años y ya han pasado muchas cosas estando acá. He vivido pelear un descenso y luego meterse a playoffs. Está en mí seguir esforzándome y peleando cosas, pero he aprendido mucho. Estar lejos de mi familia me ha servido para madurar.

¿Tiene mejor nivel México?

Sí, totalmente.

¿Por qué tan tajante?

A cualquiera de los chilenos que le pregunten dirá lo mismo: el fútbol acá es mucho más competitivo, se vive mucho más la pasión y se ve en los estadios llenos y en que todos los partidos son apretados.

¿Cómo se proyecta?

Primero quiero estar bien acá, seguir entrenándome y después, si es posible, tener alguna oportunidad en Europa o en un club más grande de México.

¿Qué liga le quita el sueño?

Me gustan mucho la española y la italiana.

¿Se siente preparado?

Sí, me siento preparado, muy preparado para partir, para seguir persiguiendo mis sueños. Es que estando lejos uno madura y aprende.

¿Y volver a Chile?

Si, me gustaría, pero ya al final de mi carrera. Y si es posible, a Audax, que me ayudó mucho.

¿Se ilusiona con la llegada del nuevo seleccionador?

Sí, es un técnico nuevo que quiere ver jugadores nuevos que le aporten.

Usted ya se reunió con él…

Sí. Vino y me puso contento. Tener la oportunidad de conocerlo está bien.

¿Qué sacó en limpio?

Conversamos, pero no fue una reunión tan formal. Nos juntamos, él planteó lo que quiere hacer en la Selección y después fue a ver el partido contra Lobos.

¿Qué le comentó?

Es que fue una presentación. Pero nos dijo que sigamos entrenando y haciendo las cosas bien, que nos está siguiendo.

¿Le aseguró citación?

No, para nada. No aseguró un llamado.

¿Qué le parece que viaje personalmente a conocerlos?

Me pone muy contento que venga y que nos vea, que no se guíe por las cosas que salen en las redes sociales. Ahí se dicen muchas cosas, que uno lo hace bien y sobre todo que uno lo hace mal. Es mejor vernos en vivo.

¿Se presiona por responder al llamado del recambio?

No, no me presiono porque haciendo las cosas bien acá tendré un espacio o una oportunidad. Sé que hay jugadores importantes haciendo las cosas bien. No puedo decir que yo puedo ser el recambio, eso me va mal como persona y como jugador. Pero sí creo que podría aportar.

¿Chile tiene recambio?

Sí, tiene muchos jugadores jóvenes,. De baja edad pero al tiempo con experiencia. Como Castillo, que puede aportar mucho.

¿Es necesario el recambio?

No creo que tenga que haber uno total, donde citen a 25 jóvenes. No creo que tenga que ser de una, pero sí probando a algunos para que tengan la oportunidad de mostrarse.

¿Se considera un 10 clásico?

No, no un 10 clásico. Me gusta ser más mixto, de correr, bajar, ayudar, crear cuando pueda, pero no un 10 acostumbrado a sólo crear.

¿En quién se refleja?

Siempre he tenido de ídolo a Ronaldinho, pero hablando de la Selección ahora sigo y me gusta mucho lo que hacen Vidal y Charles. Ellos bajan, quitan, ayudan, crean. Ayuda mucho verlos para mi estilo.

¿Le gustaría compartir camarín con ellos?

Claro, aprender de ellos, compartir su día a día, con partidos. Ayudaría como jugador y sin dudas crecería.

¿Se ve en esta Selección?

Sí, me veo. Estoy muy ilusionado. Me entreno, me cuido, trato de entregarme al máximo para recibir un llamado y estar. Cada jugador que se entrena día a día sueña con estar ahí. Yo lo hago.

En marzo será la primera convocatoria de Rueda…

Sueño estar ahí. Servirá mucho para ver lo que se viene. Los amistosos ayudan mucho para demostrar lo que uno podría aportar.