Diego Vallejos deja la UC para ir a préstamo a Palestino

El delantero no estaba en los planes de Beñat San José, por lo que dejó el equipo buscando sumar los minutos que no iba a tener en la precordillera.

El delantero Diego Vallejos no estaba en los planes de Beñat San José, nuevo técnico de Universidad Católica. El extremo, que llegó a mediados del año pasado a la precordillera, nunca pudo ganarse un espacio en el equipo cruzado. No lo hizo con Mario Salas, que lo utilizó poco durante el Transición, ni lo hará con Beñat San José, quien le explicitó que no estaba en sus planes. Ante esa situación, el jugador debió buscar un nuevo destino para su carrera, que seguirá ahora en Palestino, luego de que ambos clubes acordaran un préstamo de un año por el futbolista.

El jugador estuvo esta mañana en San Carlos de Apoquindo, aunque únicamente para despedirse de sus ahora ex compañeros. Se incorporará cuanto antes a la disciplina de Germán Cavalieri, que ya recibió a Benjamín Vidal y Fabián Manzano, otros jugadores de la UC que salieron a préstamo por no estar considerados por el nuevo staff técnico estudiantil.

Vallejos deja el club al que llegó como refuerzo con un pobre registro de 11 partidos jugados, sumando todas las competencias, y apenas un gol en los exiguos 646 minutos en los que defendió la camiseta cruzada.