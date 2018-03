En discreto partido, Audax se impone a Everton

En un partido de arqueros suplentes, no juega Eduardo Lobos por su error con Caracas y Nicolás Peric no es parte del once titular de los audinos por una lesión, Audax Italiano y Everton cierran la jornada dominical con un discreto encuentro que no tiene mayores riesgos para los itálicos de principio a fin en el estadio El Teniente de Rancagua, debido a que están cambiando el pasto sintético a la cancha del Bicentenario de La Florida.

En los primeros minutos, los Ruleteros esperan en su campo y observan el juego de los itálicos, pero son escazas las llegadas al arco del debutante en este campeonato, Leonardo Figueroa. Audax busca con pases de Juan Leiva a Bryan Carrasco, quien es el encargado de desbordar y enviar centros al área sin destinatario. La sociedad Leiva-Carrasco casi hace efecto pero el cabezazo del ex Universidad de Chile se fue elevado, hasta aquí la única llegada del partido. Opaco primer tiempo, donde la delantera de Everton y el arquero ‘local’, Joaquín Muñoz, son meros espectadores.

Pablo Sánchez decide el cambio de Lucas Mugni por Pedro Sánchez en el entretiempo, para hacer jugar al tridente Ibáñez, Rubio y Salinas. Las cosas no cambian mucho en los primeros momentos del complemento. Audax sigue atacando y creando oportunidades es por la banda derecha, aunque sin mucho peligro para Figueroa. Hugo Vílchez ve algo que nadie más ha visto y hace ingresar a Tarifeño por Carrasco, que lanza una botella al suelo en señal de descontento por el cambio. El ex Universidad de Concepción paga a los dos minutos de ingresar con una asistencia a Jeraldino.

El gol obliga a Everton a salir a buscar el empate. Sin embargo, las ideas de Vitamina Sánchez no surgen efecto y el monólogo del partido continúa igual: Audax atacando, principalmente por derecha, y su rival sigue haciendo poco y nada en delantera. Ni el encendido de los regadores de la cancha hace despertar a los viñamarinos para los 10 minutos finales del partido y con pocos intentos de empatar termina el partido con victoria para Audax Italiano.

En la próxima fecha los itálicos visitan a Palestino en La Cisterna.Mientras que Everton recibe a San Luis de Quillota en la previa del partido de vuelta con Caracas en Venezuela por la Copa Sudamericana.