Dominique Ohaco: “Que me haya ido mal no me quita la motivación”

Dominique Ohaco (22) era la deportista cuya participación en Pyeongchang, en el Slopestyle del esquí estilo libre, despertaba más esperanzas. Incluso, se pensaba que podía lograr la mejor actuación en la historia del deporte nacional en unos Juegos de Invierno, que sigue siendo el 11º puesto de Thomas Grob, en la combinada de Nagano 98. Como toda la delegación, sin embargo, estuvo por debajo de las expectativas. Quedó en el lugar 20, a ocho de clasificar a la final. Mientras disfruta de unas pequeñas vacaciones junto a su familia recorriendo Asia, antes de ir a Italia a cerrar su temporada, atiende a La Tercera para hablar del fracaso en la cita y los siguientes desafíos personales y deportivos.

¿Cómo estuvo la experiencia en Pyeongchang?

Fue una gran experiencia haber podido ser parte. Fue una gran ceremonia de apertura, todas las competencias han sido increíbles… Al principio nos tocó mucho frío, pero después mejoró el tiempo. Y para nuestro evento nos tocó un día demasiado bueno: no mucho viento ni frío. Estaba soleado. Así que fue una gran experiencia.

¿Quedó conforme?

No es que haya quedado conforme o no. Es que no pude caer [hacerlo bien completamente, terminar todas las maniobras en equilibrio] ninguna de mis dos vueltas. No pude mostrar lo que realmente quería. Y al desequilibrarme, obviamente no me dieron puntaje por los trucos que tenía preparados. Así que triste.

¿En qué falló?

Fallé en no caer ninguna de mis rondas. No me podían dar puntaje por trucos en que no había terminado parada. No había posibilidad de que fuera a la final sin hacer las rutinas preparadas.

¿Le ilusionaba ser la mejor participación chilena en la historia?

Me hubiera gustado poder caer mi ronda, que era muy buena. No lo sé, pero probablemente hubiese llegado a la final y haber tenido un resultado histórico para Chile y también para mí. Ése era mi objetivo, pero quedo contenta con el proceso de estos Juegos. Al final logré mi objetivo principal, que era llegar a Pyeongchang. Fallé en el evento, pero no significa que haya fallado en toda la temporada. De hecho, ha sido la temporada más exitosa de toda mi vida. Espero seguir teniendo éxito.

¿Se proyecta para ir a sus terceros Juegos?

De acá a cuatro años no sé qué va a pasar, pero en este minuto estoy muy motivada con el esquí. Que me haya ido mal en estos Juegos no me quita la motivación. Ahora voy a seguir trabajando y compitiendo. No podría decir ahora si voy a estar en los próximos Juegos o no, porque todo puede cambiar en cuatro años, pero por ahora estoy muy motivada con todo lo que es el deporte.

¿Sintió la presión de ser la carta chilena más importante?

En este evento competía la misma gente que compite en las Copas del Mundo, así que conocía a todas las otras competidoras. Sabía más o menos el nivel de lo que cada una puede hacer. Yo me sentía confiada, pero no pude caer mi ronda. No me sentía presionada, sino que motivada, porque todos estaban esperando un buen resultado de parte mía. Eso quiere decir que todos creen que mi nivel de esquí es lo suficientemente alto como para tener un gran resultado en un evento tan grande como los Juegos. Me siento agradecida por el apoyo que recibí desde Chile.

¿Qué desafíos vienen ahora?

Ahora estoy compartiendo un rato con mi familia y después viene la última fecha de Copa del Mundo de la temporada, en Italia. Espero un mejor resultado.

¿Cuáles son sus objetivos para la próxima temporada?

Entrenar lo más posible e ir mejorando mi nivel de esquí. En general esos son los objetivos: ir progresando y sacando trucos nuevos para ir llegando más preparada a las siguientes competencias.

¿Retoma los estudios de diseño gráfico?

Sí, vuelvo ahora a fines de marzo, cuando se acabe la temporada.

¿Cómo lo hará para compatibilizarlo con las competencias y los entrenamientos?

No me afecta demasiado, ya que la temporada principal es la del hemisferio norte. Y apenas termino en la universidad me voy de viaje a entrenar y competir durante el verano. Estoy ahí hasta que se termina la temporada. Cuando estoy en Chile trato de esquiar lo más posible, pero asistiendo a clases todas las semanas. Uso las vacaciones de invierno para esquiar.