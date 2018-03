Dos seleccionados no se vacunaron contra la fiebre amarilla

La selección chilena de básquetbol viajará a Venezuela para jugar ante la vinotinto el 22 de febrero y a Brasil, para su encuentro del 25, por las clasificatorias a China 2019. Este segundo partido despertó la preocupación en la Federación de Básquetbol de Chile (Febachi), que estaba al tanto de la alerta por fiebre amarilla y la escasez de vacunas en el país.

Si bien la mayoría de los jugadores y miembros del cuerpo técnico consiguieron el medicamento, Pablo Coro y Juan Fontena, ambos de Osorno, son los únicos miembros de la delegación que viajarán sin la vacuna. La Federación envió un oficio pidiendo ayuda a los ministerios de Salud y Deporte finalizando enero, la respuesta fue que debían conseguirlo por la vía comercial, ya que había poca cantidad y mucha demanda.

La solución de la Febachi fue que cada jugador consiguiera la vacuna en sus ciudades y se les reembolsaría el dinero. Salvo los jugadores de Osorno y algunos que la tenían de antes, todos accedieron a esto.

En cuanto a la estadía en Brasil, desde la selección están tranquilos. La fórmula, dicen, consiste en tener precaución y que en las ciudades no hay mayor riesgo de contraer la enfermedad. Los trayectos serán cortos, del hotel al gimnasio y de vuelta. La llegada a Río de Janeiro está programada para un día antes del partido, el 25 es el juego y viajarán a Chile el 26 en la madrugada.

Claudio Jorquera, entrenador de la Roja del básquet, comentó la situación: “Como país no estamos preparados para estas emergencias. Es una contingencia que si hubiese sido otro deporte, sería solucionado más rápido. Nos pasa a nosotros, como a otros deportes que no tienen el bombo para hacer una noticia más grande. No es mala voluntad, solo no hay preparación para estas emergencias con equipos que representan al país”, concluyó el coach.

Pablo Coro por su parte, criticó el poco apoyo del gobierno, pese a que la Federación se comunicó con ellos, pero no tuvieron solución. “Tenemos partido de eliminatoria mundialista en Brasil y no tenemos vacunas para fiebre amarilla, no todo es fútbol!”, publicó en Twitter.