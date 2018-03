Eduardo Vargas convierte en caída de Tigres por la Concachampions

Un mal resultado obtuvo Tigres en su visita a Toronto, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. En Canadá, cayeron por 2-1, con gol de Eduardo Vargas para los felinos.

Turboman fue titular en la escuadra que comanda el Tuca Ferretti. Abrió el marcador en los 52′, con un remate cruzado.

En el segundo tiempo, el vigente campeón de la MLS lo dio vuelta, con tantos de Jozy Altidore (60′) y Jonathan Osorio, a uno del final.

.@RocketLeague Goal of the game: 89' Giovinco feeds a dangerous ball from the left and finds Jonathon Osorio who finishes beautifully to give @torontofc a 2-1 win over @TigresOficial!| #SCCL2018 pic.twitter.com/W0j4kqAFlu

— Concacaf (@Concacaf) March 8, 2018