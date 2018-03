Excompañero de Alexis en el Arsenal: “Él sólo quiere ganar, pero a veces exige demasiado”

Alexis Sánchez todavía pena en el Arsenal. La salida del chileno, tan dilatada como controversial, estuvo marcada por varios episodios que apuntaban a un quiebre con el resto de los jugadores en el camarín cañonero. El rostro del chileno, que ya ni celebraba sus goles, o algunos de sus compañeros que no lo acompañaban en los festejos, dieron paso a una serie de especulaciones. Los medios ingleses, de hecho, aseguraron que Arsene Wenger ya no tenía relación con el tocopillano, cansado de sus constantes quejas, y que no estuvo presente en el momento de la despedida cuando se confirmó su traspaso al Manchester United.

Su excompañero en el conjunto de Londres, Héctor Bellerin, abordó la situación y negó que existiera un quiebre con el goleador histórico de la Selección, aunque sí esbozó una crítica respecto de las exigencias del chileno. “Alexis es un jugador increíble. Seguramente uno de los mejores de la Premier League”, dijo el defensor español en diálogo con Oxford Union, prestigiosa sociedad de debate británica. “Siempre da el máximo y estoy seguro de que dio su ciento por ciento hasta el final. Algunas cosas no salieron tan bien esta temporada, pero estoy seguro de que lo dio todo. Nunca tuvimos ningún problema con él. Es un jugador fantástico. Él sólo quiere ganar, pero a veces exige demasiado. Realmente exige mucho”, añadió el lateral.

“Hubo un juego contra Crystal Palace. Él marcó, celebramos, pero algunos de los jugadores se fueron”, recordó el zaguero. “Yo me quedé atrás, porque estaba hablando con Calum Chambers sobre algunas cuestiones tácticas. Para mí eso era más importante que celebrar un gol”, explicó.