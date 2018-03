El extécnico de Agassi se rinde ante Nicolás Jarry

Nicolás Jarry se inscribió en la final del ATP Sao Paulo. Así, consolida un comienzo de año espectacular, que lo tiene convertido en una de las principales sorpresas del circuito de la ATP y que ya lo pone en la mira de los principales especialistas del tenis mundial.

Brad Gilbert, histórico técnico que acompañó a Andre Agassi, es uno de los que menciona al chileno. A través de su cuenta en Twitter, el entrenador destaca como “tremendo” el inicio de temporada del nacional, su récord de 12-4 en la actual temporada y la búsqueda de su primer título en el circuito mayor.

Ben &Jarry from Chile 🇨🇱 off to tremendous start to the year 12-4 and looking for 1st @ATPWorldTour title has won 4 straight tough 3setters in a San Paulo @SharkoTennis

