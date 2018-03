Fallece el capitán del Fiorentina Davide Astori

El capitán del Fiorentina, el italiano Davide Astori, ha fallecido este domingo a los 31 años en una habitación de un hotel de Udine (norte de Italia), donde se encontraba concentrado con su club para disputar un partido de liga.

“El Fiorentina, profundamente dolido, está obligado a comunicar que falleció su capitán Davide Astori, por un malestar. Por la terrible y delicada situación, y sobre todo por respeto a su familia, se pide la sensibilidad de todos”, informó el Fiorentina mediante un comunicado.

Astori, nacido en el pueblo de San Giovanni Bianco, en la provincia de Bérgamo (norte), en 1987, creció en los juveniles del Milan y vistió las camisetas del Cagliari, Roma y Fiorentina.

Ante esto, la Liga de la Serie A italiana anunció que todos los partidos que iban a disputarse este domingo en la vigésima séptima jornada han sido aplazados.

“Sacudida por la trágica noticia, toda la familia de la Liga Serie A apoya a la familia de Davide Astori y al Fiorentina. Todos los partidos programados para este domingo han sido aplazados por luto. Ciao Davide”, se lee en un comunicado oficial de la Liga Serie A.

Además, la UEFA trasladó sus “más sinceras condolencias” a la familia y amigos del capitán de los violetas. “Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del capitán del Fiorentina e internacional italiano Davide Astori, quien murió repentinamente”, escribió la UEFA en un mensaje después de la confirmación oficial por parte del club.

Our sincerest condolences to the family and friends of @acffiorentina captain and Italian international Davide Astori, who passed away suddenly last night. pic.twitter.com/j8X2ZKzv4A

