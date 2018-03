Roger Federer volvió a ser el número uno del ranking ATP tras vencer a Robin Haase por los cuartos de final del ATP de Rotterdam. Además, se convirtió en el más veterano en conseguir dicha marca.

El partido no comenzó bien para el suizo y perdió el primer set por 4-6. A pesar del golpe, pudo reponerse y quedarse con la segunda manga con un contundente 6-1. El tercer set no cambió mucho y volvió a repetir un 6-1. “Esto es un sueño, y no puedo creerlo”, agregó el suizo, que ganó el Abierto de Australia en enero y está invicto este año.

Con este nuevo triunfo, se convierte en el número uno del ranking ATP, desplazando a Rafael Nadal. Además, se transformó en el tenista más longevo en ser el mejor del mundo con 36 años y 195 días, por sobre el estadounidense André Agassi, que lo consiguió el 2003 con 33 años y 131 días.