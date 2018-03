Felipe Mora anota en goleada del Cruz Azul sobre el Pachuca

El triunfo era más que necesario para el Cruz Azul. La campaña de la Máquina Cementera está lejos de las expectativas que habían sobre el equipo que dirige el portugués Pedro Caixinha. Por lo mismo, una victoria aplastante sobre el Pachuca llegó en el momento indicado, para calmar un poco el ambiente. Hoy, por la undécima jornada del Torneo de Clausura, los azules superaron por 5-0 a los Tuzos, con un gol chileno: de Felipe Mora.

El comienzo fue impresionante para la Máquina, porque estaban ganando 3-0 antes de los 10 minutos de juego. Algo que ni el más optimista de sus fanáticos imaginaba. A los 4′, el argentino Walter Montoya abrió la cuenta. Cuatro minutos más tarde apareció Mora. El español Edgar Méndez desborda, centra y el ex ariete de Audax asoma en área chica para conectar el balón y festejar.

Luego, contribuyeron para la goleada Ángel Mena (9′ y 78′) y el propio Méndez (66′). Tres de los cuatro chilenos del Cruz Azul fueron titulares. Francisco Silva jugó los 90′, Enzo Roco fue reemplazado en los 74′ y Mora, a 10′ del final. Martín Rodríguez no participó. En el Pachuca, Ángelo Sagal fue estelar, recibió amarilla en los 26′ y fue reemplazado en los 63′.

Ojo con Dávila

Felipe Mora no fue el único nacional que anotó el sábado. También lo hizo Víctor Dávila. Paulatinamente, el ex volante de Huachipato está ganando notoriedad en el Necaxa, el club mexicano con mayor cantidad de chilenos: cinco. Dávila puso la ventaja parcial para los de Aguascalientes, para el 1-1 final contra el Querétaro, que no contó con Edson Puch.

En los 55′, el mediocampista saca un zurdazo que pega en un poste y se mete al arco. Finalmente, Everaldo empató para los Gallos Blancos.

En el Necaxa, Igor Lichnovsky jugó los 90 minutos. Por su parte, Dávila jugó 72′ y Felipe Gallegos, otro titular, fue sustituido a tres del término. Matías Fernández y Marcelo Allende no estuvieron en la citación.