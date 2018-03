FIFA estudia juntar los Mundiales Sub 17 y Sub 20

Desde que Gianni Infantino asumió en la FIFA se han producido algunos cambios significativos. Por ejemplo, el incremento en el número de selecciones participantes en las copas del mundo, de 32 a 48. Otra modificación importante es la implementación del VAR.

Dentro de esa política de transformación, el máximo organismo del fútbol no se detendrá con los cambios, por lo mismo, informó durante esta jornada que está estudiando la posibilidad de juntar los mundiales Sub 17 y Sub 20 en una sola competición de 48 selecciones.

Actualmente esta clase de torneos se realiza cada dos años y con 24 participantes. Lo que FIFA está barajando es realizar estas citas todos los años, estableciendo un límite de edad entre 18 y 19 años. Para que no se generen problemas de logística, se disputarán dos partidos al día en cada estadio.

Las modificaciones también afectarán a los torneos juveniles femeninos. Todos estos planes surgieron hace dos semanas en la reunión del Comité de Competencias de la FIFA.