Francescoli: “Alexis es muy difícil de imaginar; si tiene el día, imposible pararlo”

Es como Carlos Gardel. Nació en Uruguay, pero se hizo grande en Argentina. Los tangos que ahí delineó Francescoli le valieron el apodo de Príncipe, obra del relator Víctor Hugo Morales… “!Gol de Enzo! Príncipe soy, tengo un amor y es el gol!”, narró en 1983. Al igual que cuando Marcelo Araujo gritó el voleo de Marcelo Salas. Desde mitad de cancha, en la Supercopa de 1997, ante Atlético Nacional. “!Señoras y señores! Éste es el fenómeno, el fenómeno… ¡Golazo! El chileno, José Marcelo Salas!”. Caminar por Buenos Aires es escuchar opiniones, críticas, quejas. Todos son técnicos. “Lo que pasa es que en River son pocos los extranjeros grandes de verdad. Enzo es Gardel. Salas es un gigante. Alexis si se quedaba más, la rompía”, dice un kiosquero a dos cuadras de la cancha. “!Callate la boca! Nos mató en la selección. Además acordate que Alexis hizo varios goles”, retruca un transeúnte. Otro tipo -mate en mano- se suma a la charla: “¿Viste el que le hizo a Independiente?”. Apertura 2007: “El chileno Alexis Sánchez, como le dicen en Chile el Niño Maravilla, se avivó y metió la punta del zapato. Para recordar viejos tiempos y ese grito de ¡chileeeno, chileeeno, chileeeno! que baja como catarata desde la parte de arriba del Monumental de Núñez”, recitó Costa Fabre. “Es como Pablo Neruda, lo que hace es poesía”, cierra el tipo del kiosco. Y en ese Buenos Aires, Enzo Francescoli atiende a La Tercera.

¿Fue su paso por River fundamental para la carrera de Alexis?

Yo creo que fue clave. River Plate es un club muy exigente. El nivel de calidad y exigencia está en todos sus estamentos. Es un club en el que no sólo es fundamental el rendimiento físico, sino que también el punto de vista técnico y el gusto. El paso por River preparó a Alexis para triunfar en Europa. Haber pasado por un club como River, que tiene este tipo de exigencias, le dio las armas para triunfar tanto en el Barcelona, Udinese, Arsenal y ahora United.

¿Hizo bien en salir del Arsenal al Manchester?

Todo futbolista quiere lograr títulos. Yo en un momento estaba en Cagliari, en Italia, en el nivel de Europa más alto, pero ganar títulos era bravo. En un momento elegí volver a River, más maduro, con más experiencia. Y pude ganar el Argentino, la Supercopa y la ansiada Copa Libertadores. Creo que él buscó eso. En Arsenal llegó a un techo; en Manchester tiene otras opciones. Tendrá que adaptarse, no es fácil.

¿Cómo define a Alexis hoy?

Un jugador muy difícil de marcar. Es muy difícil de imaginar cómo es su partido y sabiendo que si es su día te mata. Porque muchas veces los futbolistas tienen eso, sobre todos los grandes delanteros como Alexis. Si él tiene su día, en donde su estado de ánimo esta arriba, porque hay días que le salen todas…si Alexis está en su día, es imposible pararlo. En el mano a mano es imparable, tiene un regate muy rápido, un pase en profundidad perfecto y está haciendo más goles que antes.

¿Alexis entra en una definición con Marcelo Salas?

Son diferentes. Alexis es un futbolista más técnico y desequilibrante. Marcelo fue más goleador. A Marcelo yo lo tuve aquí en River Plate como compañero, ganamos títulos, celebramos muchos goles. Marcelo fue un delantero muy efectivo con una visión de área y de gol por muy encima de la media. Por eso son diferentes. Los dos son o han sido grandes futbolistas, por eso es difícil comparar. Como también fue un grande Zamorano. Los tres son muy diferentes, cada uno en su estilo. Para mí fue un placer jugar con Marcelo Salas. Fue un futbolista con muchísimo talento en los últimos 20 metros.

¿Por qué cree que Alexis salió de Barcelona? Se lee entre líneas que no pudo engranar con Messi, cosa que Suárez sí…

No sé si no pudo engranar con Messi, lo que pasa es que son diferentes. Comparar a Alexis con Suárez no se puede.

¿Entonces no fue futbolístico sino más de relaciones humanas?

Ése es otro tema, no estamos en el vestuario. Lo que sí puedo analizar es lo que veo, lo futbolístico. Alexis jugaba por las bandas, era insufrible para los defensas, abría centrales, era indescifrable. Tuvo éxito. Yo no creo que Alexis no haya engranado con Messi. Lo que pasa es que la figura de Messi es muy grande. No sólo salió Alexis para buscar su camino, también Neymar.

¿Por qué más allá del plantel, Suárez se ve más beneficiado que lo que se vio a Alexis y Neymar?

Porque Suárez es más delantero centro que Alexis y que Neymar. Es un referente de área natural, sabe jugar entre los dos centrales, es un goleador nato. Todos son tremendos jugadores, pero de alguna u otra forma tanto Alexis como Neymar jugaban cerca de Messi. Suárez no. Es un delantero clásico y eso le beneficia sobremanera. Se nutre mucho de Messi y del equipo en general. Está destinado a finalizar las jugadas. El Barcelona funciona así.

¿Le sorprendió la eliminación de Chile del Mundial?

La verdad que sorprende. Yo lo explico por los momentos que tienen los equipos y lamentablemente a Chile le tocó un bajón futbolístico, como Perú tuvo al final un buen momento. En esos detalles radica la diferencia en una Eliminatoria tan larga como la nuestra. A Chile le jugaron una mala pasada los estados de ánimo de los futbolistas.

Futbolistas como Vidal, Alexis, Bravo, Medel…

Sin dudas que con jugadores como ésos uno pensaría que Chile debería estar en un Mundial sin ningún problema. Vidal en Alemania, Bravo en Inglaterra, el momento de Alexis… Pero no se logró el objetivo. Esto sucede y a mí me pasó también jugando por Uruguay; quedamos afuera de Francia 98 con un gran equipo. Rubén Sosa, Poyet, Otero, Fonseca, Montero. Son casi tres años en los que podés venir bien y en el último tienes problemas. Y así le pasó a esta selección que lidera Alexis y que en su cúspide pudo ganar dos Copas América, nada más y nada menos que a la Argentina de Messi.

¿Éste es el Mundial de Messi?

Es probable que sí. Aunque no tiene por qué ser éste, pudo ser el anterior, pero le faltó una cuota de suerte. Éste sería porque se va avanzando en la edad y ya ha pasado por un par de Mundiales. De todas formas, a veces en el fútbol el destino es difícil de imaginar. Pero si hay alguien que se merece realmente que sea su Mundial, ése es Lio Messi. Ha dado muchísimo al fútbol y muchísimo a la selección argentina. Como él mismo creo que dijo en alguna entrevista, el fútbol le debe un Mundial… Y yo creo que pasa un poco por ahí, nos ha dado tantas alegrías a los futboleros, a los amantes de este deporte, que si lo gana, estaría más que merecido.

¿Quién es el mejor futbolista del mundo?¿Cristiano o Messi?

Es un tema de gustos. Para mí Messi por un tema de sensación. De cómo concebir este deporte. Yo lo sentía como él.

¿Se siente más representado por Messi?

Totalmente. Aunque Cristiano es un jugador increíble. Es difícil elegir. Los dos son tremendos futbolistas y deportistas en general. Desde la efectividad, en estos años de rivalidad entre ellos, han sido muy parejos. Entonces, después pasa a ser un tema de gustos. Pero si tengo que tomar una elección entre los dos, el que me da más gusto ver jugar es Lionel.

Cristiano es más atleta y Messi más futbolista… Cristiano trabajó más, lo de Messi es mas innato…

Si y no. Messi es un talento innato y Cristiano un atleta brutal. Pero ambos han trabajado mucho para estar en este lugar. Messi ha trabajado mucho desde niño. Tuvo un problema de crecimiento y trabajó el doble, más allá de su talento. Y Cristiano, por momentos, desarrolla una jugada de técnica increíble. Los dos son grandes profesionales. Si uno los mira desde ese punto de vista, de técnica y físico, son muy parecidos; es un tema de gustos. Para mí, cuando Messi entre varias piernas elige ponerla abajo contra un palo, por debajo de la barrera, es arte. Es mucho más placentero que cuando Cristiano remata un fusil al ángulo. Es un hilo muy fino.

¿Cuál es el equipo que le llena más el paladar futbolístico?

Está entre Barcelona o Madrid.

¿Con cuál se queda?

Es difícil aislarme cuando hay un sentimiento de amistad como el que tengo con Zizou. Es difícil elegir para mí. El Real Madrid creo que es un equipo de más consistencia y efectividad en ataque. Utiliza menos el control del balón, pero lo hace tan bueno y tan peligroso.

El juego del Barça se parece más a su estilo de jugar y ver el fútbol…

Sí. Ya hace muchos años que tiene esa manera de controlar el balón durante largos minutos. Y tiene grandes definidores. Messi y Suárez también. Son bastante diferentes, pero muy parecidos en muchas cosas. Son los dos mejores del mundo hoy.

¿Dónde va a ver el Mundial?

Probablemente acá en Argentina. No iré a Rusia porque estoy de mánager acá en River Plate y eso me limita mucho. Por los torneos que disputamos, las pretemporadas y el período de pases. Estoy al ciento por ciento con River Plate hoy.

¿Qué significa jugar un Mundial?

El anhelo de todo jugador. El evento más importante, representas a tu país, con tu camiseta y tu bandera. Estás ahí por tu familia, tu gente, tu idiosincrasia y tu manera de vivir. Hay muchas sensaciones que van más allá de lo deportivo a través de la pelota. A mí me pasó dos veces y cada una fue única. Después, todos tenemos las ganas de ganarlo, pero lo gana sólo un equipo cada cuatro años.

¿Uruguay es candidato?

Hemos mantenido ya hace 12 años un estilo, una forma. El proceso del Maestro cumplió 12 años y eso es sinónimo de buen trabajo y constancia. Por eso Uruguay es candidato. Por eso y por los jugadores que hay. Son los jugadores los que han mantenido a Uruguay arriba. Son importantes en las principales ligas de Europa. Saben a lo que juegan, lo que quieren y cómo lograrlo. Puede ser discutible el juego de Uruguay, si gusta más o menos, pero tiene claro su estilo y con eso ha logrado un cuarto lugar en Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Todo esto da una perspectiva de optimismo para Rusia.

¿Sus otros candidatos?

Mis candidatos son Argentina, porque tiene al mejor de todos; Brasil, porque está jugando de gran forma; Alemania, que es el actual campeón, y España, que tiene un plantel con el Barça de base que puede complicar a cualquiera con su tenencia de balón.

Luis Suárez dijo que sus ídolos son Francescoli, Forlán y Recoba.

Es difícil de explicar con palabras lo qué se siente cuando un tipo como él dice eso. Es como lo que me pasa cuando Zidane me dice que su ídolo es Enzo Francescoli y le pone Enzo a su hijo. Es tremenda la sensación. En el caso de Luis es lo mismo. Además jugamos en una posición parecida. Es el mejor futbolista de los últimos años en el Uruguay. La verdad que lo único que me genera es orgullo personal. Para todos los uruguayos es un gran orgullo tenerlo a él, a Cavani y a toda esta generación.

¿Le hubiese gustado jugar en esta selección?

Es un lindo juego de la imaginación y seguramente diría que sí, cómo no. Pero estoy muy orgulloso de haber jugado con los compañeros con los que jugué cuando vestí la camiseta de Uruguay, todos grandísimos jugadores. Ahora desde el punto de vista de la ficción, sí. Claro que me hubiera gustado jugar con Luis Suárez y Cavani.