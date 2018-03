Gatusso aconseja a la nueva joya del Milan: “Que encuentre una novia linda para que se quede en casa haciendo el amor”

El DT del cuadro rojinegro le dio una particular recomendación a Patrick Cutrone, una de las revelaciones de la actual temporada en el fútbol italiano.

El joven delantero Patrick Cutrone es una de las revelaciones de la actual temporada en el fútbol italiano. Con 13 goles en todas las competencias, el ariete de 20 años es el futbolista más influyente de su escuadra. Y en la previa del compromiso que sostendrán los rojinegros ante Sampdoria, válido por la 25ª jornada de la Serie A y clave en las aspiraciones milanistas para mantenerse en zona de clasificación a torneos continentales, la nueva promesa del club recibió un particular consejo de su entrenador.

Es que Gennaro Gatusso no suele ir con rodeos. Consultado sobre el momento actual de Cutrone, el otrora volante aseguró que hay que llevarlo lentamente, para que se adapte de la mejor manera posible a la alta competencia, pero que nada de esto servirá si el deportistas pierde la cabeza y se sale del foco de mantener su carrera en la dirección correcta. “Hay que manejarlo con cuidado. No debe confundirse ni marearse con el hecho de ser el jugador más joven en la historia del Milan en marcar tantos goles”, expresó Gatusso. “Tiene que trabajar duro y descansar… Ojalá que encuentre una novia linda para que se quede en casa haciendo el amor y no ande por ahí de fiesta”, añadió el director técnico, este sábado en conferencia de prensa.

Cutrone recién cumplió 20 a comienzos de año y sus buenas actuaciones ilusionan a los fanáticos y a la crítica especializada, que ya lo comparan con Filippo Inzaghi.