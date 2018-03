Guede y el retorno de Rivero: “El grupo se pone muy feliz por él”

El DT se refirió a la vuelta del uruguayo. Dijo que no lo tenía contemplado para el juego con Alianza Lima.

Una de las cosas a favor para Colo Colo después de la Noche Alba fue la vuelta de Octavio Rivero. Se lesionó en la pretemporada y en la noche del miércoles jugó un rato ante Alianza Lima y convirtió.

En conferencia de prensa, Pablo Guede dijo: “Es una alegría para todos lo de Rivero, primero para él. Está muchísimo mejor de lo que esperábamos, me pone feliz. Fue él el que me vino a decir “estamos listos”. No lo tenía considerado para hoy. Le falta agarrar ritmo de partido pero lo va a ir ganando con los entrenamientos. El grupo se pone muy feliz por él”.

Sobre el partido mismo, el DT afirmó: “Probé varias alternativas, la de Baeza de líbero, como para llevar la pelota más rápido al campo contrario si vamos perdiendo. Probé a Carmona solo, Pajarito por donde quiera, Campos por el otro lado. Esto nos sirve mucho, pero más el tono físico”.

La expulsión de Leyes en Alianza, durante el primer tiempo, alteró lo que tenía contemplado Guede para el juego. “Teníamos pensado hacer una presión constante durante 45 minutos y ver cuánto nos aguantaba. Con 10 ellos, no lo vimos. Intenté decirle que en lugar de expulsarlo que lo cambiaran, que era un amistoso, pero no pudo hacerlo”, sentenció el DT.