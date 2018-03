Guede se rinde ante Paredes: “Para mí, es un grande”

Colo Colo es uno de los dos punteros que tiene el fútbol chileno, junto a la UC. En la previa al choque con Palestino de este sábado, el técnico Pablo Guede habló en conferencia de prensa.

“Aún no sé cómo vamos a formar mañana. Veremos qué tal el entrenamiento de hoy y creo que haremos un par de cambios. Creemos que no debemos correr riesgos en cuanto a lo físico. No píenso en eso (la Copa Libertadores). Estipulamos un trabajo diferenciado. Lo que hicimos fue tratar de igualar a todos físicamente a partir del sábado. Se les ve trabajar con ilusión (al plantel), preocupándonos de lo inmediatamente importante que es el partido del sábado”, comenzó diciendo el argentino.

Guede señala que están poniendo énfasis en el tema físico, ya que el calendario se pondrá complejo para los albos. “Dejamos el doble turno. Y nos centraremos mucho en la recuperación. Son seis partidos en un mes y sabemos que es muy exigente. Para eso nos estamos preparando. En los momentos de tanto trajín es más importante la recuperación que el entrenamiento. Nos preocupa el césped sintético y cuando bajas de la altura”, dijo.

“Nosotros variamos todos los partidos. Por suerte tenemos una variedad muy grande de cosas por hacer pero lo más importante es la calidad de futbolistas que tenemos”, añadió el transandino, quien también se refirió a los juveniles que tiene en su plantel y que debe utilizar para sumar los minutos Sub 20 que obliga el reglamento, tanto en la liga como en la Copa Chile.

“Necesito poner dos (juveniles) y tengo cuatro o cinco que puedo ocupar. Ya son nuestros, del primer equipo. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos. Si queríamos ganar la Copa van 7 que están acá en el primer equipo. Preferimos darle roce a esos chicos. Mi intención es jugar la Copa Chile con todos los chicos”, afirmó Guede.

Más allá de los juveniles que pretende potenciar, los mayores también destacan, sobre todo Esteban Paredes. “Puedo proyectar a los chicos viendo su crecimiento. Pero proyectar a los grandes es imposible. Si los grandes están bárbaros, ¿cómo los retiras? Hay que tener respeto. Los grandes demuestran que están súper vigentes. El Tanque (Paredes) es grande con 19 goles más o 19 goles menos. Para mí, es un grande”.