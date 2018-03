Hoyos angustia a Panamá

En Panamá están preocupados. La selección que dirige Hernán Bolillo Gómez mira con atención la suplencia de uno que suele no faltar a las convocatorias del país caribeño: Armando Cooper. Para los amistosos ante Dinamarca y Suiza, que disputarán a fines de marzo, el futbolista que hoy entrena en el CDA fue considerado.

Es que el refuerzo de Universidad de Chile no ha logrado encajar en el esquema de Guillermo Hoyos. Suma apenas una citación, en la que no ingresó al campo de juego, tras cinco fechas disputadas. ¿El motivo? El 11 azul llegó mermado físicamente y su nivel no ha estado acorde a las expectativas. Si bien en la victoria en el amistoso ante Melipilla, disputado este lunes en el CDA, tuvo una destacada participación, en la que jugó como volante por la derecha, su nivel no logra convencer al adiestrador argentino. “Es difícil que un refuerzo llegue y entre hasta que realmente supere al que está. Cooper fue una posibilidad, un hombre de Selección, que iba a un Mundial. Si va a un Mundial, tiene sus condiciones”, dijo Hoyos.

Desde Panamá, Edgard Carvajal, ayudante de Hernán Bolillo Gómez, se refiere a la suplencia del volante: “Extraña y preocupa que Cooper no haya jugado en la U. En los cuatro años que llevamos en Panamá, el futbolista siempre ha sido un aporte para nosotros. Es una novedad para nosotros que no juegue”, dice en contacto con La Tercera. “Tenemos contacto con él, a diario. Está tranquilo porque mientras tenga club y pueda entrenar, andará bien. Esperemos que de acá al Mundial tenga una oportunidad. Le pido a Hoyos que lo evalúe de otra manera: no es lo mismo un entrenamiento a un partido de fútbol”, dice la mano derecha de Bolillo.

En la federación panameña tampoco ocultan su preocupación. Ramón Cardoze, vicepresidente del organismo, asegura que están pendientes de la suplencia de uno que irá fijo a Rusia 2018: “Armando es un gran jugador que ya tiene casi 100 partidos en la Selección. Confío en que se adaptará a la U y rendirá como siempre. Cuando entre a la cancha en un partido oficial lo demostrará” , dice. “Bolillo está esperando que Cooper juegue. Él está pendiente de todos los jugadores. ¿Si me preocupa que no juegue? Es un jugador que entrena bien, tiene una condición física natural. La otra semana que viene estará en la selección y lo podremos ver”, agrega.

Uno que conoce bien a Cooper es el técnico colombiano Richard Parra. El cafetero lo dirigió durante su paso por Árabe Unido, en Panamá: “Cooper siempre ha sido un jugador distinto. No entiendo que no juegue. Son cuestiones técnicas, pero cuando contratas a un jugador del exterior lo importante es ponerlo a jugar para saber si se adapta o no se adapta. No puede calificar a un jugador por un entrenamiento. Ese es un error de cualquier técnico del mundo que califique a un jugador de esa manera. Es raro, porque a Armando nunca le ha pesado una camiseta. Sé las cualidades que tiene como futbolista. El panameño hay que tenerlo al lado de uno, que se sienta cómodo. El técnico debe replantear su manera de pensar”, cierra.