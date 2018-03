Hoyos se divide entre dos equipos

Guillermo Hoyos intenta recuperarse rápidamente de la recaída que sufrió luego de vacunarse contra la fiebre amarilla. El técnico de Universidad de Chile no toleró el malestar físico que implica la medicina preventiva para viajar a Brasil, por lo que tuvo que ausentarse de la práctica en cancha de ayer en el CDA. De igual manera, se hizo presente en las oficinas del segundo piso de La Cisterna, en su idea de seguir planificando los duelos que se avecinan.

Las instrucciones para sus ayudantes, Edison Ibarra y Rafael Pérez, sin embargo, están claras. Si bien el discurso público es decir que piensan en el partido que deberán enfrentar cada fin de semana, lo cierto es que el cuerpo técnico azul adoptará un método que busca dosificar y aprovechar el extenso plantel que posee. Hace más de un mes y medio, el DT comenzó un plan especial para salir airoso del sobrecargado calendario que deberá enfrentar en abril.

Es que el próximo mes, los azules deberán responder en el torneo nacional y en la Copa Libertadores, casi con tres días de desfase. Sumarán tres duelos por el torneo continental (Racing y Cruzeiro en dos oportunidades) más cuatro partidos por el certamen local, en el que se anota el Superclásico ante Colo Colo.

Hoyos asume las falencias de su elenco. Sabe que no puede exigirle a los referentes del plantel disputar los siete encuentros, asumiendo eventuales lesiones musculares. Ante tal panorama, Hoyos prepara dos equipos que sean capaces de asumir la responsabilidad. El estelar enfrentará la Copa Libertadores y el duelo ante el Cacique. Ante el elenco de Macul, en el CDA se asume la urgencia de anotar una victoria para acabar con la sequía de casi seis años sin saber de triunfos. En tanto, el equipo alternativo tendrá la misión de enfrentar a Audax Italiano, Curicó Unido, Unión La Calera y Universidad de Concepción.

El técnico estudiantil tiene su pizarra armada. El esquema de juego no sufrirá modificaciones. En ambos casos, dispondrá de un 3-4-3, que tan buenos resultados le ha dado en las últimas jornadas. El equipo A (ver cancha) sumará la experiencia de jugadores como Johnny Herrera, Matías Rodríguez, Gonzalo Jara, Mauricio Pinilla y David Pizarro, entre otros. En este selecto grupo también está considerado el defensor brasileño Rafael Vaz, quien está llamado a aportar su experiencia de cara a los apretados duelos que se avecinan en el torneo que reúne a los mejores equipos del continente: “Hoyos no saldrá a jugar la Libertadores como lo hace en el torneo chileno. No se va a regalar. Sabe que los rivales tienen una categoría diferente y que habrá que, en muchos casos, esperarlos”, dicen desde La Cisterna.

En el equipo suplente destacan los futbolistas Fernando De Paul, Rafael Caroca, Alejandro Contreras, Armando Cooper, Gustavo Lorenzetti e Isaac Díaz, por nombrar algunos. Parte de este equipo, sumado Rafael Vaz, y sin los lesionados Francisco Arancibia y Fabián Monzón, jugó este martes un amistoso ante Recoleta, en el CDA, en el que terminaron igualados a uno.

Hace unos días, Matías Rodríguez, quien sigue entrenando diferenciado por las molestias físicas que lo marginaron del duelo ante Temuco, se refería al complicado mes de abril que deberán enfrentar: “Es un grupo muy difícil, son equipos coperos, que están jugando cada tres o cuatro días. Vamos a dejar todo por clasificar y obviamente llegar a lo más alto que podamos conseguir. Obviamente uno está ilusionado con el plantel que hay y todos están en condiciones de jugar. Tenemos un plantel para enfrentar las dos competencias”, comentó.