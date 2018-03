El imparable Uruguay derrota a los Cóndores

La cuarta fecha del Americas Rugby Championship 2018 no tuvo un final feliz para Chile; la visita se impuso 15-67 en La Pintana.

Un nuevo día para la selección nacional de rugby XV, y con ello, surgía una nueva oportunidad para Los Cóndores, que venían de tres derrotas consecutivas en el Americas Rugby Championship (ARC), contra Brasil, Argentina y Estados Unidos. Sin embargo, el objetivo estuvo lejos de cumplirse. Los Cóndores cayeron por 15-67 ante Uruguay.

El sol asfixiante pegaba fuerte en La Pintana, y entre tanto, salían a la cancha los seleccionados chilenos y uruguayos. En las graderías dominaba claramente el rojo. No así en la cancha, donde Los Teros hicieron de las suyas.

Mark Cross, técnico de Los Cóndores, hizo algunos cambios en el equipo tras el partido en Fullerton, California. Aprovechó el retorno del tercera línea, Anton Petrowitsch, quien llegó al país el lunes, y sacó al juvenil Alfonso Escobar. También incorporó a Claudio Iturra y a Domingo Saavedra.

Chile abrió la cuenta a los 10’ de juego, con la patada de Tomás Ianiszewski, que puso el 3-0. Un minuto de alegría, que no duró más que eso. Luego Uruguay empató y de ahí no paró de sumar. En dos de los trys que marcaron, sus jugadores corrieron solos de mitad de cancha. Pero a minutos de irse al entre tiempo, Nikola Bursic le devolvió un segundo de esperanza a Chille con un try. El marcador iba 8-27 a favor de Los Teros.

Durante la segunda fracción del partido, Chile lo intentó, pero Uruguay se impuso con superioridad. Nada se pudo hacer contra un imparable equipo celeste. A mitad de la segunda parte, Matías Balbontín, quien había marcado un try para Chile, fue expulsado con tarjeta roja, dejando con 14 a Los Cóndores.

Uruguay ganó por más del cuádruple de puntos a Chile, quedando con 14 unidades en la tabla y dejando a Los Cóndores en el último puesto, con ningún partido a su favor. Hoy jugará Brasil ante Estados Unidos y la cuarta fecha la cerrará Argentina contra Canadá.