Insaurralde se candidatea para suplir a Barroso: “No tengo problemas en jugar como líbero”

Colo Colo dejó dudas luego de la derrota 2-1 ante Palestino. Los albos no estuvieron sólidos y la ausencia de Julio Barroso preocupa en Pedrero. Por lo mismo, Juan Manuel Insaurralde, zaguero que llegó para reforzar la última línea, lamenta la lesión de su compañero, pero se candidatea que reemplazarlo: “Lamentablemente sufrimos la lesión de Julio. Yo he jugado por la izquierda mayormente, pero me siento cómodo en el centro de la defensa también. No tengo problemas en jugar como líbero”, puntualizó.

“En Boca se juega con línea de cuatro. Pero en Newell’s, Rusia y con Lavolpe en México he jugado con línea de tres”, declaró Insaurralde, para graficar su experiencia con ese sistema.

El jugador de 33 años también habló sobre el compromiso que tendrán el próximo viernes ante O’Higgins, válido por la cuarta jornada del campeonato nacional: “Venimos de una derrota, lamentablemente, pero estamos trabajando fuerte para el partido del viernes. Hemos trabajado bien y corregido errores. Queremos ganar y llegar de la mejor manera al partido del martes”, sentenció, pensando ya en el duelo ante Atlético Nacional, en el estreno albo en Copa Libertadores.

Por último, realizó un pequeño análisis sobre su percepción del fútbol nacional en las pocas semanas que lleva en Chile: “Creo que el fútbol chileno es muy rico, más rápido. Se asemeja al fútbol europeo, sin tanta fricción como el argentino”.