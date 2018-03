Jaime Carreño: “No me gusta decir que somos los favoritos”

Universidad Católica disfruta de su presente. Lleva cuatro partidos jugados y cuatro ganados en el campeonato, lo que los ubica como punteros. Parte de este buen momento es el mediocampista Jaime Carreño, que desde su vuelta a la UC se le ha visto de buena forma.

“Trabajamos siempre para ganar y desde el primer día que llegó el profe nos planteó su forma de jugar, nos pidió que trabajáramos partido a partido como si fuera el último”, expresó el jugador, que además insistió: “Podemos estar ahora arriba y el día de mañana no sabemos dónde. No me gusta decir que somos lo favoritos, cada partido es distinto, es una final . El torneo es súper largo y esperamos ser los más regulares del año”, declaró.

Carreño también habló de la comentada rotación de jugadores en Católica y sobre cómo evalúan esta medida: “En el equipo hay una competencia muy sana y todos lo tomamos super bien. Estamos todos remando para el mismo lado y se ve reflejado en el campo. Entra uno, sale otro y lo hacen de la misma manera”.

Por último, el volante de 20 años no escondió su ilusión de jugar en algún momento por la selección adulta: “Es el sueño de todos vestir algún día la camiseta de la Selección . Yo creo que hay que segur trabajando y las cosas van a venir solas. Lo primero está aquí en Católica, tratar de seguir jugando la mayor cantidad de minutos posibles, siempre voy paso a paso.

Los cruzados jugarán el domingo a las 18.00 horas ante Deportes Iquique en Calama, en el compromiso válido por la quinta fecha.